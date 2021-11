Hanno eletto il formaggio più buono del mondo per il 2021

Siete pronti a scoprire qual è il formaggio più buono del mondo? Durante i World Cheese Awards è stato eletto il vincitore per il 2021.

Appassionati del mondo dei formaggi siete pronti? C’è un vincitore tra i formaggi più buoni del mondo che si è aggiudicato i World Cheese Awards e si tratta di un formaggio di capra morbido proveniente dalla Spagna. Siete pronti ad assaggiarlo o a organizzare una vacanza in questa straordinaria nazione per scoprire dove viene realizzato?

Qual è il formaggio più buono del mondo

Il formaggio Olavidia è di capra e viene venduto con il nome commerciale Quesos Y Besos e ha ottenuto il primo posto nella competizione dei migliori formaggi al mondo. È stato definito come ricco, dal sapore seducente e con una consistenza cremosissima. Il punto di forza è il sapore rotondo e caldo. I proprietari del caseificio, come riporta la CNN Travel erano emozionatissimi e molto contenti di questo riconoscimento perché sicuramente potrà donargli molta visibilità. Si tratta del resto di un piccolo caseificio di Jean, Lacteos Romero Pelaez, nella Spagna del sud con soli sei dipendenti!

Come si è svolto il World Cheese Awards

Ad eleggere il vincitore sono stati circa 250 persone tra scienziati, chef, veditori e sommelier. Tutti hanno valutato non solo il sapore, ma anche il profumo, la consistenza e la sensazione che lasciava in bocca. Il round finale invece ha visto solo 16 giudici, uno per ogni finalista, che non aveva nessun tipo di legame con le case produttrici.

Gli altri vincitori

Al secondo posto invece troviamo un formaggio francese della Fromagerie Berthaut. Invece nel 2019 (la competizione nel 2020 non si era svolta a causa della pandemia di Covid-19) a vincere la gara fu un formaggio americano, dell’Oregon, chiamato Rogue River Blue.

Oggi però, come ha ricordato John Farrand, amministratore delegato della Guild of Fine Food, con sede nel Regno Unito, che organizza i premi del formaggio a sedere sul trono c’è questo formaggio di capra francese che, sicuramente, andrà a ruba.

Un bel traguardo per questa piccola azienda che, sicuramente, avrà bisogno come tante altre realtà di un po’ di energia per riprendersi dopo il tracollo avuto per colpa della pandemia mondiale.