Natale al Lago di Costanza: la magia delle luci e dei mercatini. Tutte le informazioni utili.

Uno dei luoghi più affascinanti d’Europa a Natale. Sul Lago di Costanza si affacciano quattro Paesi, Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein, con le loro cittadine rivierasche, i porti caratteristici, gli edifici storici e le montagne all’orizzonte.

Nel periodo natalizio, questi luoghi si animano con i tradizionali mercatini, spettacoli tematici, concerti e soprattutto le luci che si riflettono sulle acque del lago. Uno scenario romantico e suggestivo, da ammirare in particolare con una crociera in battello.

In questo luogo di meraviglie nel cuore d’Europa, si organizzano tante iniziative per Natale, vele segnaliamo qui di seguito.

Se volete scoprire tutte insieme le tradizioni del Natale di Austria, Germania, Svizzera e Liechtenstein, il Lago di Costanza, Bodensee, è il luogo ideale. Qui potete visitare tante graziose cittadine affacciate sul lago, con i loro porticcioli caratteristici dove partono navi e battelli che collegano i centri abitati fra loro e portano i turisti in crociera. Anche nel periodo natalizio si organizzano crociere, con le cosiddette navi dell’Avvento che portano i visitatori da un mercatino all’altro.

I turisti trovano pacchetti per il periodo natalizio che comprendono soggiorno, visita ai mercatini e crociere, con tappa in tutti e i quattro Paesi che si affacciano sul Lago di Costanza. Un’esperienza straordinaria, alla scoperta delle luci, dei colori, delle decorazioni natalizie, dell’artigianato tradizionale e soprattutto dei profumi e dei sapori di questi luoghi.

L’offerta dei mercatini di Natale è straordinaria, con le loro casette in legno, gli spettacoli, le animazioni e i giochi di luce, in luoghi dal paesaggio magico. Sul Lago di Costanza trovate mercatini affacciati sul lago, nel cuore di centri storici antichi, sulle montagne circostanti e anche dentro affascinanti castelli. Da visitare mentre si sorseggia del vin brulé o glühwein per riscaldarsi e l’aria è avvolta dal profumo dei dolcetti allo zenzero e alla cannella.

Tante le specialità culinarie da gustare, in ognuno dei quattro Paesi affacciati su Lago. In Germania sono da assaggiare gli stringoli di patate (Schupfnudeln), la schiacciata con guarnizioni diverse (Dinnele/Dinnete/Dünnele) e il vino del contadino aromatizzato (Winzerglühwein). In Austria le specialità offerte sono le castagne arrosto, i canederli al formaggio, il mosto o vino caldo e il Vorarlberger Riebel, un piatto a base di cereali.

In Svizzera troverete il St.Galler Biber, un dolcetto speziato con pasta al miele e ripieno di mandorle tipico di San Gallo, la Raclette, fondue ed altre specialità al formaggio, la torta alle noci e la St.Galler Glühbier “Heißer Schütz”, una birra speziata calda. Nel Principato del Liechtenstein vi saranno proposti gli gnocchetti al formaggio Käsknöpfle con composta di mele, la Ribel, polenta con latte, caffè al latte, zucchero o latticello, e le crespelle Tatsch mit Kompott.

Infine, non dovete perdervi il piatto tipico del Lago di Costanza, degli gnocchetti preparati con farina, uova fresche, erbette e formaggio chiamati in modo diverso a seconda delle località: Kässpätzle, Kässpatzn, Käsknöpfle, Chäschnöpfli. La varietà del nome corrisponde a anche a diverse varianti della ricetta. In Liechtenstein gli Käsknöpfle sono serviti con composta di mele., in Svizzera e in Austria si usa il formaggio aromatico di montagna. Mentre sul versante tedesco lago gli Spätzle cucinati alla maniera sveva.

Mercatini di Natale sul lago

Qui vi segnaliamo le date di apertura dei mercatini di Natale delle principali località affacciate sul Lago di Costanza.

Costanza. La città che dà il nome al lago, si affaccia sulla sponda occidentale, dove entra il fiume Reno. Si trova nel Baden-Württemberg al confine con la Svizzera. Il mercatino con i suoi 170 stand è allestito sulle banchine del porto e nella città vecchia. Qui si trova una vasta scelta di oggetti di artigianato, idee regalo, addobbi natalizi e specialità gastronomiche.

Periodo: dal 18 novembre al 22 dicembre 2021. Tutti i giorni, da domenica a giovedì dalle 11.00 alle 20.00; da venerdì a sabato dalle 11.00 alle 21.30.

Friedrichshafen. Sempre in Germania, sulla riva orientale del lago, in Baviera, sorge la città di Friedrichshafen, vicino al Museo Zeppelin. Qui il mercatino si compone di 60 casette in legno addobbate con lucine e rami di abete, dove acquistare tanti progetti di artigianato e leccornie, c’è un presepe a grandezza naturale e una piramide natalizia alta 13 metri. Il mercatino offre spettacoli, canti natalizi e animazioni per bambini. si organizzano visite guidate alla chiesa del Castello.

Periodo: dal 26 novembre al 22 dicembre 2021. Tutti i giorni, da lunedì a giovedì dalle 12.00 alle 20.00; da venerdì a domenica dalle 11.00 alle 20.00.

Bregenz. Questa cittadina si trova in Austria, nel Voralberg. Il suo mercatino di Natale sul lago è allestito in Kornmarktplatz, vicino al porto. Le casette tipiche in legno propongono prodotti di artigianato locale e specialità gastronomiche. Sono previsti anche il presepe vivente e un ricco programma di attività a animazioni per bambini. Altri mercatini si svolgono in altre zone di Bregenz, come quello nella Città Alta (Oberstadt), i sabati e le domeniche dall’8 dicembre.

Periodo: dal 14 novembre al 24 dicembre 2021.

San Gallo. Famosa città della Svizzera, San Gallo sorge a pochi chilometri dalle rive del Lago di Costanza. Il suo mercatino di Natale, nel cuore del centro storico, offre uno spettacolo di 600 stelle luminose, casette in legno con i prodotti tipici e il pregiato artigianato locale, spettacoli di luce e cori natalizi. Si organizza anche il tour natalizio della città.

Periodo: dal 26 novembre al 24 dicembre 2021.

Vaduz. La città del Liechtenstein, anch’essa ad alcuni chilometri dalle rive del lago, organizza un mercatino natalizio e propone anche una pista di pattinaggio su ghiaccio. Da visitare anche per la bellezza del centro storico e del suo castello, in uno scenario circondato dalle montagne.

Periodo: mercatino natalizio nel weekend 11-12 dicembre 2021. Vaduz on Ice: 12 novembre – 9 gennaio 2022.

Lindau. Il caratteristico mercatino di Lindau affacciato sulle acque del lago è stato cancellato per quest’anno.

Per ulteriori informazioni su mercatini ed eventi al Lago di Costanza: www.bodensee.eu/i-mercatini-di-natale

A causa della pandemia, possono verificarsi cambiamenti in qualsiasi momento. Per informazioni ufficiali: www.bodensee.eu/it/corona