Fiera del Panettone e del Pandoro: dove gustare queste specialità natalizie. Tutte le informazioni utili.

Sono di dolci classici di Natale che non mancano mai dalle tavole delle feste delle famiglie italiane. Il Panettone e il Pandoro sono i dolci della tradizione natalizia italiana proposti sia nella ricetta classica e con varianti golose, con preparazioni speciali.

Per celebrarli nel modo giusto è dedicata loro una fiera nazionale che si svolge ormai da diversi anni. È la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, che torna quest’anno con la XIII edizione, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia di Covid-19.

La fiera si svolgerà in due tappe: a Milano e Roma, con un’anteprima da non perdere. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Dove mangiare il panettone più buono del mondo

Fiera del Panettone e del Pandoro: dove gustare queste specialità natalizie

Da non perdere il doppio appuntamento con la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, che torna quest’anno per la XIII edizione, dopo lo stop forzato nel 2020 a causa della pandemia.

I due appuntamenti dell’edizione di quest’anno sono: il primo a Milano, nel weekend del 20 e 21 novembre, al Museo dei Navigli, e il secondo a Roma, nel weekend del 4 e 5 dicembre, al Cristoforo Colombo Hotel.

Da non perdere l’anteprima del 13 e 14 novembre a Vetralla, in provincia di Viterbo, presso “Il Regno di Babbo Natale” all’interno del Villaggio Vittoriano. A questo evento parteciperanno alcuni dei Maestri Pasticceri del circuito della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro che proporranno al pubblico degustazioni dei dolci dai loro preparati.

La Fiera e il programma

La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro proporrà diverse iniziative per la promozione dei due classici dolci natalizi italiani e a sostegno delle aziende produttrici, come il concorso “Ambasciatore del Panettone“, con il premio assegnato da una giuria popolare , poi il Premio “Panettone Restart“, dedicato all’incoronazione del panettone creativo. Non mancherà nemmeno ed il Premio “Dolce Dante“, organizzato in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri.

La fiera è realizzata in partnership con il Consorzio Italiano del Panettone Artigianale, Ente ufficiale di tutela e valorizzazione del lievitato più importante d’Italia. La manifestazione è nata nel 2008 per volontà di Emanuele Giordano, fondatore della kermesse e della Gold Event Organization. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere la cultura del panettone e del pandoro, prodotti divenuti ormai i simboli del Natale Made in Italy nel mondo intero.

Negli anni, sono state numerose le aziende che hanno partecipato e ancora partecipano alla fiera, con l’opportunità di espandere il loro raggio d’azione grazie al prestigio che l’organizzazione fornisce a tutti gli espositori.

Tra le tappe delle precedenti edizioni si segnalano: Reggio Calabria, Roma, Firenze e Milano, insieme a tante altre città, da Nord a Sud.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e il programma delle iniziative: www.panettonepandoro.com

Pagina Facebook della kermesse: www.facebook.com/PanettonePandoro

Ai luoghi della fiera si accede con il Green pass.

Leggi anche –> Dove si mangia il tiramisù più buono del mondo in Italia