Siviglia, tre attrazioni da vedere assolutamente (oppure sei out)

Tre cose da vedere assolutamente durante una vacanza a Siviglia. Ecco quali sono le attrazioni che non potete perdervi!

Viaggiare in Europa è, senza dubbio, una delle soluzioni più interessanti in questo periodo così particolare per via della pandemia da Coronavirus. Spostandoci dall’Italia ci sembra di fare qualcosa di “magico”, qualcosa a cui non eravamo più abituati, come se fosse una trasgressione!

E così, visto che le mete internazionali ci sono ancora precluse sotto molti punti di vista, ecco che una vacanza a Siviglia diventa la destinazione top perfetta anche in inverno. Nonostante l’emergenza Covid abbia messo fine ad alcune tipologie di divertimento, come le grandi feste in piazza e le gare di flamenco improvvisate in mezzo alla strada, Siviglia resta una città bellissima da scoprire. Ma se avete poco tempo, magari solo un weekend, quali sono le cose da vedere assolutamente?

Le tre attrazioni top da vedere a Siviglia

Se avete molto tempo a disposizione per scoprire Siviglia, la capitale andalusa, vedrete che di attrazioni e bellezze da scoprire ce ne sono ad ogni angolo. Dalla movida attorno al fiume Guadalquivir, passando per tutto l’intrattenimento tipico di questa straordinaria e conturbante zona della Spagna. Ma iniziamo a scoprire le 3 attrazioni che non potete assolutamente perdervi!

Reales Alcazares: si tratta dei Palazzi Reali di Siviglia che sono anche i monumenti più imponenti e meravigliosi della città. Ciò che li rende unici è il fatto che tanti stili diversi si sovrappongono l’uno all’altro e le decorazioni, che fondono anche religioni e culture differenti, regalano uno stile incredibile alle facciate. Del resto qui lo stile arabo si fonde con quello neoclassico e le combinazioni di colori offrono uno spettacolo unico nel suo genere. Plaza de España: ovunque andiate in Spagna state pure certi che uno dei punti centrali e centri nevralgici della città si chiamerà così. E Siviglia non è da meno! Questa piazza, realizzata nel 1929, è all’interno del Parque de Maria Luisa, ed è caratterizzata dalla classica forma a semicerchio che si ritrova in molti altri centri spagnoli. All’interno della piazza, punteggiata da bar, ristoranti e piccoli negozi, si trova il Palacio Espanol. La Giralda: ultima attrazione da vedere assolutamente durante una vacanza a Siviglia è questa, la torre campanaria simbolo proprio della città. Collocata ovviamente accanto alla cattedrale è un monumento di 96 metri caratterizzato da una raffinata semplicità quasi in contrasto con altre tipologie di decorazioni. Sulla sommità si trova la Statua della Fede: il Giraldillo, e se volete salire in cima alla torre godrete di un panorama di Siviglia inimitabile!

Ovviamente, è quasi inutile dirlo, queste sono solo tre attrazioni che vi suggeriamo di vedere per farvi un’idea di quello che racchiude Siviglia. Se avete tempo, le cose da fare e da vedere in città sono tantissime e nessuna merita più o meno di un’altra. Dovete solo scegliere quello che fa per voi!