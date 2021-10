3 idee bellissime per il Ponte dell’1 novembre 2021

Tre idee interessanti e bellissime per trascorrere il Ponte del 1 novembre 2021. Cosa scegliereste tra il tartufo di Alba, le streghe di Triora e i mostri di Bomarzo?

Ok. Le previsioni meteo per il Ponte del 1° novembre non sono delle migliori, anzi. Soprattutto il sud Italia sembra essere all’interno di un film terribile, con una vera e propria catastrofe naturale in atto. Tuttavia, se state cercando un modo per divertirvi e trascorrere il weekend di Halloween in modo diverso e innovativo, abbiamo trovato per voi 5 idee super interessanti e bellissime per rendere il Ponte di Ognissanti veramente degno di nota.

Dove trascorrere il 1 novembre?

Cosa fare il 1°novembre? Dove andare per sfruttare al meglio il giorno di festa in più che ci viene concesso quest’anno? Le idee sono tante, ma per molte di esse era necessario prenotare molto tempo fa. Un esempio? Il Lucca Comics&Games che è già tutto sold out ormai da mesi. Ma non tutto è perduto, anzi!

La Fiera del Tartufo di Alba

La prima proposta che vi faccio è gustosa e succulenta come il protagonista: il tartufo. Ad Alba infatti tutti i weekend di ottobre e di novembre si celebra questo incredibile prodotto della terra con tanti stand gastronomici e dove si può acquistare anche un tartufo da portare a casa. Se non volete infilarvi nel caos di Alba non preoccupatevi, ci sono tantissimi borghi e paesini nelle vicinanze che vi regaleranno la stessa meravigliosa emozione.

Una passeggiata nel borgo delle streghe a Triora

Seconda idea per trascorrere il Ponte dei Morti o Ognissanti che dir si voglia, in perfetto stile Halloween? Semplice, tuffatevi nel misterioso mondo di Triora, il Paese delle Streghe in Liguria. A pochi chilometri da Sanremo e da Imperia, questo borgo bandiera arancione è meraviglioso, con o senza fantasmi e misteri! Potete passeggiare nelle strette vie e carruggi di questo piccolo paese e sentire nell’aria un’atmosfera molto conturbante.

Il mistero del parco dei mostri di Bomarzo

Sembra in tema Halloween, per il 1 novembre 2021 potreste pensare di andare alla scoperta del Parco dei Mostri a Bomarzo, in provincia di Viterbo. Immensi giardini con sculture spaventose e misteriose ad ogni angolo sono il giusto quid in più a questo meraviglioso luogo. Le statue, giganti e risalenti al XVI secolo raffigurano figure mitologiche, mostri e divinità che creano l’atmosfera giusta per trascorrere un pauroso Ponte di Ognissanti.

Ecco allora le nostre tre idee innovative per un weekend pauroso, ma anche culturalmente interessante. Avete deciso cosa fare il Ponte del 1 novembre?