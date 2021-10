Ecco qualche dritta dell’ultimo minuto per dormire nei pressi del Lucca Comics & Games 2021

Signori e Signore, amanti dei fumetti, del mondo nerd e dei cosplay, finalmente ci siamo! L’edizione 2021 del Lucca Comics & Games torna “a rivedere le stelle” con un chiaro omaggio al mondo di Dante! Dopo tanta attesa, dal 29 ottobre al 1 novembre 2021, la manifestazione torna in presenza, con Green Pass e ovviamente un numero ridotto di visitatori previsti per giorno. Ma gli amanti di questa manifestazione sono entusiasti di poter tornare a godersi questa meravigliosa manifestazione.

Ma se vi siete accaparrati un biglietto e ancora non avete trovato la giusta location dove andare a dormire la risposta è sì: siete in un tremendo ritardo. Molto probabilmente, a meno che non abbiate una disponibilità economica da capogiro, dovrete trovare una sistemazione vicino a Lucca!

Dove dormire vicino a Lucca?

Facendo un check su Booking nei giorni del Lucca Comics i prezzi degli appartamenti e degli hotel rimasti si aggirano attorno ai 1200 euro per 6 notti. Ma basta spostarsi un po’ dal centro per trovare ancora qualche offerta.

Nei pressi di Collodi, ad esempio, qualche stanza ancora si trova nei giorni della manifestazione. Anche vicino a Bagni di Lucca oppure ad Altopascio c’è la possibilità di accaparrarsi qualche ultimo posto. Non pensate di alloggiare a Pisa, ve lo diciamo, perché è tutto pieno proprio per via del facile servizio di collegamento tra le due città. Meglio optare per un piccolo paesino nella campagna circostante. Avrete così bisogno di una macchina certo, ma potrete anche godervi un po’ di relax nelle colline toscane. Rimane invece ancora qualche posticino a Viareggio, ma dovete assolutamente affrettarvi.

Dove si svolge il Lucca Comics 2021

Il Lucca Comics & Games 2021 torna quindi ad animare la città che gli dà i natali. Fulcro della manifestazione resta Piazza Napoleone con il padiglione centrale, insieme a Palazzo Ducale, il palazzetto dello sport, Polo Fiere e il complesso di San Francesco. Una serie di universi paralleli che si muovono su questi meravigliosi binari e che tornano a raccontare una storia fatti di magia, sogni e meraviglia. Tanti anche gli ospiti previsti come Caparezza, Shade, i Lacuna Coil, Pau…

Spazio anche ai Cosplay ovviamente nella cornice pazzesca di Villa Bottini. Vedrete tante community di appassionati di Ghostbuster, Avengers, The Walking Dead, Harry Potter e tantissimi altri che sabato 30 ottobre si sfideranno nell’attesissima gara.