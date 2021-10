Offerte Italo sull’alta velocità: sconti fino al 30%. Tutte le informazioni utili per viaggiare low cost.

Nuove occasioni di viaggiare low cost a bordo dei treni ad alta velocità. È appena uscita una nuova promozione di Italo treno con il codice sconto, attiva durante il weekend, fino a lunedì 11 ottobre.

La promozione mette a disposizione nuovi biglietti in offerta, con sconti fino al 30%. Un’occasione da prendere al volo. L’offerta è valida per viaggi a partire dal 19 ottobre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.



Da non perdere le nuove offerte di Italo per viaggiare con i suoi treni ad alta velocità. Venerdì 8 ottobre, la società ferroviaria lancia una nuova promozione con il codice sconto, valida fino al pomeriggio di lunedì prossimo 11 ottobre. Avete dunque un intero weekend di tempo per prenotare il vostro biglietto scontato.

Lo sconto applicato questa settimana è del 30% per circa 350.000 biglietti messi a disposizione per viaggiare con l’alta velocità tra le città italiane.

Il codice sconto di questa nuova promozione è “UVA“, che andrà inserito nell’apposito box al momento dell’acquisto online. L’offerta è per viaggiare dal 19 ottobre, senza data di scadenza finale, come avviene normalmente per il codice sconto. Dunque è un’opportunità per programmare viaggi sulla lunga scadenza. Anche in vista delle vacanze di Natale, se si trovano posti disponibili scontati. Oltre che per i ponti del 1° novembre e 8 dicembre.

Questa volta l’offerta del codice sconto è valida per biglietti in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. È soggetta disponibilità e non cumulabile con altre offerte.

Avete tempo fino alle ore 15.00 di lunedì 11 ottobre per acquistare i vostri biglietti del treno con il codice sconto.

Per maggiori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Le stazioni ferroviarie di Italo

Per chi deve viaggiare tra le città italiane, ecco le stazioni dove fermano i treni di Italo: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento,, Treviso, Trieste, Udine, Vibo – Pizzo, Vicenza, Bisceglie.

