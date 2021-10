Voli low cost a 1 euro: l’offerta incredibile per viaggiare in Europa. Tutto quello che bisogna sapere.

Stanno uscendo tante offerte sui voli delle compagnie aree low cost, per viaggiare questo autunno/inverno o la prossima primavera/estate. Diverse ve ne abbiamo già segnalate ma questa è assolutamente imperdibile, e incredibile: voli low cost 1 euro soltanto. Avete capito bene.

L’eccezionale promozione è della compagnia low cost spagnola Volotea. L’offerta è per volare in Italia e in Europa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost a 1 euro: l’offerta incredibile per l’Europa

Offerte così non se ne vedevano da tempo, soprattutto durante un periodo di crisi nera come quello della pandemia. Dobbiamo risalire indietro negli anni, ai tempi d’oro delle compagnie aree low cost quando i voli erano messi in offerta a prezzi assolutamente irrisori.

Ora che il traffico aereo sta riprendendo in modo più stabile, con gli europei che sono tornati a viaggiare con maggiore frequenza, grazie agli allentamenti delle restrizioni di viaggio, all’avanzamento della campagna vaccinale e al Green pass, le compagnie aree lanciano le loro offerte. Alcune veramente vantaggiose.

Volotea, compagnia aerea low cost che collega le capitali d’Europa ma anche le città minori, che sono il suo punto di forza, ha deciso di lanciare l’incredibile offerta di voli 1 euro.

Si tratta naturalmente di voli di sola andata e nei quali bisogna mettere in conto comunque qualche extra, ma il prezzo è assolutamente conveniente e vale la pena prenotare subito.

L’offerta in dettaglio

Va detto subito, e per evitare equivoci e brutte sorprese, che la stragrande maggioranze di voli in offerta di Volotea è per collegamenti europei e con partenze e arrivi fuori dall’Italia. Si tratta soprattutto di voli interni in Francia e Spagna o tra la Francia e la Spagna, Paesi in cui la compagnia è molto attiva. Segnalare questi voli è comunque utile, potreste essere italiani che vivono in questi Paesi e hanno bisogno di spostarsi per lavoro o studio all’interno di Francia o Spagna oppure state organizzando un weekend verso una destinazione francese o spagnola e state cercando voli low cost per spendere poco.

Al momento, l’unico volo offerto in Italia a 1 euro è solo quello da Bologna a Olbia, per un weekend di ottobre in Sardegna.

Tra i principali voli low cost a 1 euro segnaliamo: da Lione a Bastia (Corsica), da Lione a Figari Sud (Corsica), da Nantes ad Ajaccio, da Nantes a Calvi (Corsica), da Lione e da Tolosa ad Ajaccio, da Nantes a Nizza e a Strasburgo, da Strasburgo a Boredaux, a Marsiglia e a Nizza.

Poi i voli da Nantes a Minorca e a Palma di Maiorca; da Bordeaux a Lanzarote e a Fuerteventura; da Nantes a Madrid e a Tenerife; da Bilbao a La Coruna; da Valencia alle Asturie.

Tenete d’occhio le tariffe perché diversi di questi voli hanno il prezzo di 1 euro anche per il viaggio di ritorno! Ma soprattutto affrettatevi perché le offerte vanno a ruba!

