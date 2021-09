Weekend nelle Langhe, tra gusto e relax in fuga dalla città. Dove andare e cosa fare. Le informazioni utili.

L’autunno è la stagione ideale visitare i borghi rurali, passeggiare nelle campagne, partecipare a fiere e sagre di stagione, andare per vigne e per boschi alla scoperta della natura che cambia colori e alla ricerca dei frutti di stagione.

Vi abbiamo già segnalato diversi eventi a cui partecipare in questo periodo, dalle Cantine Aperte in Vendemmia alle sagre dei funghi. Così come vi abbiamo proposto tanti luoghi bellissimi dove ammirare il foliage in Italia.

Per tutte queste attività, partecipare ai festival del vino e alle fiere dei prodotti gastronomici tipici, fare escursioni in mezzo alla natura, la regione delle Langhe è un territorio straordinario.

Qui vi porta alla scoperta di una terra ricca di bellezze paesaggistiche e prelibatezze enogastronomiche per un weekend di gusto e relax, in fuga dalla città, dal traffico, dallo stress e soprattutto per ricaricarsi dopo una settimana di lavoro. Ecco dove andare.

Weekend nelle Langhe, tra gusto e relax in fuga dalla città

Meta ideale per chi abita al Nord Italia, pensiamo soprattutto a quanti lavorano a Milano o dintorni, alle prese tutti i giorni con lo stress del traffico e degli spostamenti da casa al lavoro, le Langhe piemontesi sono un oasi di pace, bellezza, serenità… e golosità!

Il territorio delle Langhe è quella zona caratteristica del Piemonte, situata tra le province di Asti e Cuneo, formata da dolci colline e pittoreschi vigneti. Sono le terre del famoso vino rosso Barolo e di altri vini pregiati, dal Dolcetto al Barbera. Nel 2014 il Paesaggio vitivinicolo delle Langhe, insieme alle vicine regioni del Roero e del Monferrato, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

I pittoreschi vigneti che disegnano il paesaggio collinare sembrano usciti da un quadro paesaggistico dell’Ottocento. Già il solo vederli dona ai visitatori una sensazione di pace, serenità e di genuina appartenenza alla terra. Qui si può dimenticare tutto lo stress e la stanchezza di una settimana di lavoro, per ritemprarsi tra le armonie della natura e le bontà della cucina locale.

Il viaggio ideale qui è andare a passeggio per le colline, tra i tipici vigneti e le cantine storiche, visitare i paesini dai centri storici ancora intatti, passando per le osterie e i ristoranti tipici e dormendo in agriturismi e bed & breakfast immersi nella campagna. Le Langhe offrono ai visitatori un soggiorno rigenerante, di gusto e relax.

Lasciatevi guidare alla scoperta di questo affascinante territorio, ricco di tradizioni e meta sempre più amata dai turisti, anche stranieri.

Il territorio delle Langhe



Le Langhe, termine che viene dal piemontese langa che significa collina, comprendono un ampio territorio compreso tra le province di Asti e Cuneo, formato da colline e delimitato dai fiumi Tanaro, Belbo, Bormida di Millesimo e Bormida di Spigno. Il territorio si può dividere in tre zone:

Bassa Langa : compresa fra il Tanaro a nord e il Belbo a sud; è la zona di Alba, capitale delle Langhe, dei vini e del famoso tartufo bianco.

: compresa fra il Tanaro a nord e il Belbo a sud; è la zona di Alba, capitale delle Langhe, dei vini e del famoso tartufo bianco. Alta Langa : al confine con la Liguria, caratterizzata dai boschi e dalla coltivazione delle nocciole, in particolare la qualità pregiata “tonda gentile delle langhe”. Non per niente la Nutella è nata da queste parti.

: al confine con la Liguria, caratterizzata dai boschi e dalla coltivazione delle nocciole, in particolare la qualità pregiata “tonda gentile delle langhe”. Non per niente la Nutella è nata da queste parti. Langa Astigiana. la zona a sud della provincia di Asti, delimitata da Canelli a nord e dal fiume Bormida di Spigno ad est.

Cosa vedere e cosa fare in un weekend nelle Langhe



Insieme alle zone rurali, meritano sicuramente una visita i centri più caratteristici. Come la città di Alba e i borghi di Barolo, Belvedere Langhe, Bubbio, Diano d’Alba, con il suo punto di osservazione panoramico, Grinzane Cavour, La Morra, Monastero Bormida, Neive, Prunetto, Treiso, Serralunga d’Alba.

I vitigni del territorio, dall’Alta Langa Doc, al Brachetto d’Aqui, passando per il Barolo, il Barbera e il Dolcetto.

Tante sono le iniziative, le attività e le esperienze organizzate in questo territorio delle meraviglie. Accanto alla visita alle cantine e alle degustazioni, si possono fare escursioni in mezzo alla natura, alla scoperta dei vigneti in autunno diventano color oro, arancio e rosso. da non perdere, poi, la visita ai borghi storici delle Langhe, i loro castelli, ville, monumenti e palazzi antichi. Sia per le passeggiate nella natura che per le visite culturali sono proposti tanti itinerari per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

Vi avevamo già segnalato i paesi più belli da vedere nelle Langhe, con una nostra proposta di itinerario.

Trovate siti web dedicati ai vini e i vitigni delle Langhe e alle cantine storiche, dove scoprire la tradizione e la cultura del vino e fare degustazioni e aperitivi.

Per informazioni sulle Langhe

Il territorio delle Langhe offre numerose strutture ricettive ai visitatori, dove dormire e mangiare. Dagli alberghi e agriturismi, ai bed and breakfast, ai ristoranti tipici e alle osterie. Li trovate nei portali specializzati e sul sito langhe.net, con la segnalazione degli eventi organizzati sul territorio.

Altri link utili per informazioni sul territorio delle Langhe:

– Turismo in Langhe, Monferrato e Roero: www.visitlmr.it

– Strada Romantica delle Langhe e del Roero: www.stradaromantica.com

– Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo: www.langabarolo.it

A cura di Valeria Bellagamba