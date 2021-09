Sconti sull’alta velocità in autunno: le offerte di Italo treno da non perdere. Tutte le informazioni utili.

Arrivano nuove imperdibili offerte per viaggiare low cost con i treni ad alta velocità di Italo. Occasioni imperdibili per l’autunno appena iniziato. Se avete in programma un viaggio tra città italiane per turismo ma anche per lavoro o studio vi conviene approfittare delle ultime offerte appena uscite.

Italo treno propone con cadenza settimanale la promozione codice sconto, con forti ribassi sulle tariffe dei biglietti per i suoi treni alta velocità, per viaggiare tra le città italiane a prezzi molto convenienti. Ideale per chi vuole spostarsi comodamente tra i centri storici, evitando il traffico in auto o con altri mezzi pubblici, con collegamenti rapidi e diretti.

Poiché siamo appena entrati nella stagione autunnale, il codice sconto di questa settimana è “AUTUNNO“. Di seguito tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Elezioni amministrative 2021: sconti sui biglietti dei treni

Sconti per l’alta velocità in autunno: le offerte di Italo treno

Viaggiare con il treno alta velocità è comodo e anche conveniente grazie alle numerose offerte di biglietti a prezzi scontati. Se avete in programma di viaggiare tra le città italiane tra ottobre e novembre non dovete lasciarvi sfuggire l’ultima promozione “codice sconto” di Italo treno. Si tratta dell’offerta con tariffe ribassate anche di un terzo che la società ferroviaria lancia ogni weekend. La promozione viene pubblicata sul sito web e sui canali social di Italo nel primo pomeriggio di venerdì e rimane attiva fino al pomeriggio del lunedì successivo. Dunque i viaggiatori hanno un finesettimana di tempo per prenotare il loro viaggio e acquistare i biglietti.

Quella che vi segnaliamo è una nuova promozione per viaggiare in questa stagione e non a caso è lanciata da Italo con il codice “AUTUNNO“. Viene applicato uno sconto fino al 30% sui biglietti per i treni alta velocità di Italo. L’offerta è per viaggiare dal 14 ottobre al 30 novembre 2021. Dunque in piena stagione autunnale e incluso il Ponte del 1° novembre, con la festività che cade di lunedì. Le prossime promozioni si avvicineranno poi al periodo di Natale.

Italo mette a disposizione 130mila posti sui suoi treni, da acquistare a prezzi low cost.

Come sempre, l’offerta esce dopo mezzogiorno di venerdì ed è attiva fino al lunedì successivo, in questo caso fino a lunedì 27 settembre alle ore 16.00. La scadenza dell’orario è stata prorogata di un’ora, rispetto a quella delle 15.00 applicata in precedenza.

L’offerta è valida in tariffa low cost. È soggetta a disponibilità, non è cumulabile con altre offerte. È modificabile ma non rimborsabile.

Per maggiori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Le stazioni ferroviarie di Italo

Per chi deve viaggiare tra le città italiane, ecco le stazioni dove fermano i treni di Italo: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento,, Treviso, Trieste, Udine, Vibo – Pizzo, Vicenza, Bisceglie.

Leggi anche –> Alta velocità low cost: Carnet Italo da 5 viaggi con sconto del 30%