Elezioni amministrative 2021: sconti sui biglietti dei treni. Le offerte. Tutte le informazioni.

In vista delle elezioni amministrative 2021 arrivano gli sconti sui biglietti dei treni per chi deve tornare nel proprio Comune di residenza per poter votare. Si tratta delle offerte che le società ferroviarie propongono ai propri clienti in queste occasioni.

Ricordiamo che la data generale delle elezioni amministrative è fissata a domenica 3 e lunedì 4 ottobre, in alcune Regioni a statuto speciale, tuttavia, si vota in giorni diversi: il 10 ottobre nei Comuni del Trentino Alto Adige, il 10 e 11 ottobre in Sardegna e Sicilia; mentre il Valle d’Aosta il Comune di Ayas anticipa il voto a domenica 19 e lunedì 20 settembre.

Gli sconti sui biglietti dei treni sono proposti da Trenitalia e Italo Treno per le date del 3 e 4 ottobre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Elezioni amministrative 2021: sconti sui biglietti dei treni

Chi deve viaggiare per andare a votare alle elezioni amministrative ha la possibilità di acquistare biglietti del treno scontati. Un’offerta che le società ferroviarie propongono ogni volta che si tengono elezioni in Italia, che siano politiche, europee e appunto amministrative. Il 3 e 4 ottobre si voterà in circa 1.300 Comuni italiani e visto che molti italiani vivono lontano dal Comune di residenza per motivi di lavoro o studio, dovranno mettersi in viaggio appositamente, che fosse in programma o meno a prescindere dal voto. Gli sconti sono un’innegabile occasione da non perdere. Scopriamo nel dettaglio le offerte.

Ricordiamo che per viaggiare sui treni ad alta velocità e sugli Intercity serve il Green pass.

Offerte per le elezioni amministrative di Trenitalia

Per raggiungere il proprio Comune di residenza dove votare alle prossime elezioni, Trenitalia offre uno sconto sui biglietti ferroviari valido per viaggi di andata e ritorno, con una riduzione del 70% rispetto al prezzo Base. Lo sconto si applica sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette. Invece, per i treni regionali la riduzione è del 60%. In ogni caso, sono fatti salvi i minimi tariffari previsti per ciascuna categoria di treno.

Gli elettori che rientrano dall’estero possono usufruire della tariffa Italian Elector per viaggi internazionali da e per l’Italia.

I biglietti scontati per i treni a media e lunga percorrenza nazionale e i biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati. I biglietti per i treni regionali devono essere convalidati prima della partenza.

Per gli elettori i biglietti vengono emessi dalle biglietterie di Trenitalia e dalle agenzie di viaggio autorizzate e presso i punti vendita delle reti ferroviarie estere abilitati a vendere la tariffa Italian Elector.

I biglietti possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco di 20 giorni a ridosso del turno elettorale presentando, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio abilitate, i seguenti documenti:

documento di identità ;

; tessera elettorale (se sprovvisti di tessera elettorale si deve sottoscrivere e presentare una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata).

Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso). In ogni caso, il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno può avere inizio solo dopo l’apertura del seggio elettorale.

Per il viaggio di ritorno, oltre ai titoli di viaggio, l’elettore deve esibire al personale di bordo anche la tessera elettorale regolarmente timbrata o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/informazioni/elettori.html

Offerte da Italo Treno

Per chi decide di viaggiare invece con l’alta velocità di Italo Treno, la compagnia mette a disposizione biglietti scontati al 60%. L’offerta è valida per biglietti di andata e ritorno acquistati dal 31 agosto al 4 ottobre in tariffa Flex o Economy, in ambiente Smart e Comfort.

Per usufruire dello sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 24 settembre e il 4 ottobre, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 3 ottobre e il 14 ottobre.

È possibile modificare o cancellare il biglietto, selezionando la voce Cambia Prenotazione sulla home page di italotreno.it o chiamando Italo Assistenza al numero 892020. La cancellazione è consentita fino a tre minuti prima della partenza del treno di andata.

Per acquistare il biglietto scontato con Italo Treno bisogna cliccare sul pulsante rosso che compare sul sito web alla pagina dell’offerta, dove compare la scritta “ACQUISTA CON SCONTO ELEZIONI“. Quindi si sceglie la tratta e la data del viaggio e si procede con la prenotazione come di consueto. Lo sconto viene applicato direttamente sulla tariffa. In alternativa si può chiamare Pronto Italo al numero 060708 o recarsi alle biglietterie Italo di stazione.

A bordo dei treni Italo, nel viaggio di ritorno, per la validità del biglietto dovranno essere esibiti il documento di identità e la tessera elettorale in originale con il timbro dell’avvenuta votazione.

