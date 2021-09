Molise 10 ottimi motivi per andarci subito in vacanza

Perché andare in vacanza in Molise: cosa vedere e cosa fare. 10 buoni ottimi motivi per andare in Molise suggeriti da noi di Viagginews

Ma quindi il Molise esiste? Eccome se esiste! Non solo, vi diamo anche 10 buoni, ottimi motivi per andarci in vacanza. Il modo di dire ‘Il Molise non esiste’ nato per scherzo sui social è diventato nel tempo un hashtag virale, così famoso da raggiungere perfino la BBC che ha poi dedicato al Molise un lungo reportage.

Effettivamente pochi italiani sono stati in vacanza in Molise, snobbando un luogo che invece ha molto da offrire: dal mare alla montagna, dai borghi alle tradizioni. Se vi siete innanzitutto convinti che il Molise esiste e vi state ora chiedendo perché andarci in vacanza, noi vi offriamo 10 ottimi motivi per partire subito.

Perché andare in vacanza in Molise: 10 motivi

Il tormentone che ‘il Molise non esiste’ ha in qualche modo aiutato la notorietà di questa regione, nata nel 1963 dal distaccamento dall’Abruzzo. Con i suoi 4.461 kmq è la seconda regione più piccola Italia dopo la Valle d’Aosta. Ha solo due provincie Campobasso e Isernia e meno di 300 mila abitanti, pressoché come due Municipi di Roma.

E’ una piccola regione nel Sud dell’Italia, racchiusa fra Puglia, Campania, Lazio e Abruzzo, con una porzione di costa e molte montagne.

Cosa potrà esserci mai da vedere in questo piccolo territorio? Cosa c’è da fare? Molto più di quello che pensate. E oltre alle bellezze naturali o architettoniche da vedere andare in vacanza in Molise è una scelta ottima per molti motivi.

Ecco i 10 motivi per andare subito in vacanza in Molise

E’ low cost

Non è affollato

Ha una natura bellissima

Si può andare a sciare

Ha il mare

Pasta e pane da sogno

Ha bellissimi borghi

Visitare la spettacolare Cattedrale di Castelpetroso

Per vedere l’azienda più antica del mondo

Per andare a cavallo a Pescolanciano

Visitare il Molise costa poco

Una vacanza in Molise vi costerà molto meno che altrove. Non c’è nulla da fare: anche in altissima stagione il Molise è low cost. Sia che decidiate di andare in estate al mare sulla costa adriatica sia che scegliate di andare sulle montagne per una settimana bianca. In entrambi i casi i costi in Molise sono sempre molto contenuti.

E non pensate che costa poco perché ha poco da offrire. Se si parla di mare in Molise trovate spiagge bellissime, mare incantevole e cittadine attrezzate con tutti i servizi turistici. Termoli ad esempio è una località sul mare che ha tutto da offrire e da cui partono i traghetti per le bellissime e vicinissime, seppur pugliesi, isole Tremiti.

Se si parla di montagna invece ci sono comprensori come Campitello Matese con piste da sci all’altezza delle più rinomate località del Nord Italia. Solo a prezzi infinitamente più bassi.

Il Molise è un posto tranquillo

Sgomitare per poter piazzare un ombrellone, fare ore di file per lo skilift o impazzire per trovare un parcheggio. Niente di tutto ciò accade in Molise. Se cercate la pace e volete sgombrare la testa da pensieri e stress vi basterà andare in uno dei tanti borghi disseminati sui monti molisani per trovare quiete e tranquillità.

Se volete il giusto compromesso nelle località più turistiche o nelle città capoluogo troverete la movida serale e occasioni per divertirsi. Ma in ogni caso niente vacanze affollate e niente stress.

In Molise per una natura meravigliosa: gole, grotte e torrenti

In Molise potrete ammirare una natura rigogliosa con scenari che tolgono il fiato. Torrenti che hanno scavato la roccia creando panorami imponenti. Una meraviglia continua da vedere magari a piedi con i tanti trekking come lungo il Cammino del Perdono che collega il Molise alla Puglia.

Le montagne del Molise sono fra le più incontaminate d’Italia e offrono paesaggi naturali di estrema bellezza. Il massiccio del Matese ha vette oltre i 2mila metri, il Monte Miletto è la cima più alta, ed ospita boschi di querce, aceri e abeti.

In questa regione si trovano alcune delle gole carsiche più imponenti di Italia che creano cascate e grotte spettacolari. Come le cascate Forra di San Nicola con un salto di 100 metri o le Gole del torrente del Quirino nel territorio di Campochiaro vicino Guardiaregia all’intero dell’Oasi del WWF.

Lungo questo percorso si trovano le celebri grotte Pozzo della Neve, che si diramano per oltre 7 km e Cul di Bove fra le più profonde d’Europa. Un paradiso per gli speologi! Fra queste montagne potrete poi vedere anche le cosiddette ‘marmitte dei giganti’ ovvero delle pozze di acqua purissima.

Altre montagne del Molise sono le Mainarde. Anche qui la formazione calcarea, l’acqua e il vento hanno creato gole e calanchi. Ma a rendere speciali questi versanti sono i possibili incontri con cervi, daini e l’aquila reale.

In Molise si trova poi una delle otto riserve della Biosfera in Italia. E’ la riserva naturale di Collemuccio-Montedimezzo dove potrete vedere tra l’altro i boschi di abete bianco.

In settimana bianca in Molise

Con montagne così belle in estate è facile immaginare come diventino di inverno: meravigliose, ovviamente. La neve in Molise in inverno cade abbondante su tutto il territorio ad eccezione della costa. E in questa lussureggiante natura sono sorti numerosi comprensori e piste sciistiche.

Se volete fare una settimana bianca non dovete dunque necessariamente puntare al Nord dell’Italia, potete anche andare al Sud, ad esempio proprio in Molise. E risparmierete tantissimo.

Le località più famose e attrezzate sono Campitello Matese e Capracotta. Campitello Matese si trova a 1450 metri di Altitudine e ha 13 piste da sci, mentre Capracotta ha piste sia per sci alpino sia per lo sci di fondo.

Andare in Molise per il mare

Chi ha percorso tutta l’autostrada Adriatica si sarà accorto che per un breve tratto fra la Puglia e l’Abruzzo si trova un’altra regione. Sono infatti appena 35 i km di costa del Molise, ma più che sufficienti per regalare una vacanza da sogno al mare.

La natura incontaminata che abbiamo incontrato sui monti molisani la rincontriamo qui lungo il mare. Chilometri di spiagge sabbiose con dune ricoperte di macchia mediterranea si alternano a pinete e a piccoli borghi sul mare. Il legame fra mare e terra è fortissimo e le tradizioni contadine si sposano con quelle marinare.

In questo tratto di costa spicca Termoli sul suo promontorio. E’ il centro balneare più famoso e attrezzato, vanta un’acqua cristallina che le vale il riconoscimento della Bandiera Blu, grandi spiagge e servizi turistici. Una delle spiagge più apprezzate è quella di Rio Vivo.

Altri lidi balneari sono Campomarino, Petacciato e Marina di Montenero. Amatissime dai villeggianti per la bellezza del mare e della natura circostante: l’acqua è trasparente, i fondali sono bassi e le spiagge sono larghe e attrezzate.

La pasta e il pane: uno dei motivi per andare in Molise

E’ vero in Italia si mangia bene ovunque. La nostra ricchezza culinaria va da Nord a Sud e ogni regione ha le sue specialità che la caratterizzano. Ed il Molise non fa eccezione. Sedersi a tavola in un osteria molisana è un piacere e uno dei buoni motivi per andare in questa regione.

E c’è da dire che il Molise è la regione preferita dagli amanti dei carboidrati. Già perché alcune delle migliori specialità di pane e pasta si producono proprio in Molise. Il grano coltivato in questa terra ha delle caratteristiche organolettiche particolari che vengono apprezzate in tutto il mondo.

Andare in Molise per vedere i borghi più belli

Campobasso e Isernia sono due città da vedere che conservano testimonianze storiche di pregio in un contesto naturale spettacolare. Ma a rendere speciale il Molise sono quei piccoli borghi sparsi per le montagne. Attraversando il Molise noterete spuntare qua e la questi piccoli paesi arroccati custodi di tradizioni, cultura e storia.

I borghi più belli del Molise iscritti fra i borghi più belli d’Italia sono Oratino, Sepino, Fornelli e Frosolone. Ma ce ne sono anche altri molto belli da vedere come Castel San Vincenzo, affacciato sull’omonimo lago e circondato da boschi; c’è Bagnoli del Trigno uno dei più belli del Molise incastonato nella natura; Termoli a picco sul mare e dominato dal Castello Svevo. E poi Pietracupa con la torre campanaria su uno sperone di roccia e Cerro al Volturno arroccato su un monte.

I borghi del Molise più belli d’Italia

Oratino si trova nella valle del Biferno, a poco meno di 10 km da Campobasso. Il piccolo centro storico custodisce alcuni edifici di pregio come Palazzo Giordano del 1400 e la Chiesa di Santa Maria Assunta del 1300. Inoltre Oratino è famoso per la produzione di manufatti artigianali e della laganelle, una sorta di lasagna con fagioli, uova e salsiccia.

Fornelli detto anche Paese delle Torri è una della città dell’Olio. Qui infatti si produce uno degli oli migliori d’Italia. Si trova a poca distanza dal confine con il Lazio ad appena 12 km da Isernia. Vanta un centro storico e mura medioevale pressoché intatti con porte d’accesso ancora in piedi e alcune splendide chiese del 1700.

Sepino sui monti del Matese è uno dei luoghi del Molise dove trovare le tracce e le testimonianze della Storia. Qui infatti si trovano alcuni siti risalenti all’epoca dei Sanniti e dei Romani. Inoltre il suo borgo a impianto medievale è ancora intatto con tanto di mura e porte di ingresso. La Chiesa di Santa Cristina risalente al 1500 caratterizzata dal particolare Campanile a guglia vanta all’interno un coro ligneo e affreschi. Ci sono poi altri edifici come la Chiesa di San Lorenzo, il Convento della Santissima Trinità e le numerose fontane sparse per il paese.

Frosolone si trova a metà strada fra Isernia e Campobasso a quasi 1000 metri di altitudine. E’ immerso nella natura e dalle sue stradine si possono ammirare panorami sui monti e vallati circostanti. Ci sono alcuni edifici di pregio, come i palazzi rinascimentali, e alcune graziose chiesette medievali. Ma ciò che rende prezioso questo borgo è l’atmosfera che si respira: le tradizioni qui sono vivissime. E non è un caso che qui ci sono alcuni musei sugli usi e le tradizioni locali.

Uno dei motivi per andare in Molise: la cattedrale di Castelpetroso

Nel bel mezzo dei boschi si erge una cattedrale con tanto di guglie e archi a sesto acuto in puro stile neogotico. Qualcosa che non ci si aspetta di incontrare in mezzo alla natura incontaminata.

Invece questo è un luogo di pellegrinaggio dove arrivano fedeli da ogni parte del mondo. La Basilica Santuario di Maria Santissima Addolorata si trova a Castelpetroso, un bel borgo di appena 1000 abitanti, che si trova sulla cima di un colle costruito intorno al medievale castello dove soggiornarono gli Angiò.

Poco distante dal borgo nel 1888 due contadine ebbero la visione della Madonna con Gesù. Il vescovo di Bojano qualche mese dopo andò sul luogo dell’apparizione e anche lui vide Maria Addolorata inginocchiata a Gesù Cristo. Ebbero così inizio i lavori di costruzione di una Basilica che venne però consacrata solo quasi un secolo dopo, nel 1975.

Ad oggi arrivano molti pellegrini ad ammirare questa Basilica e questo luogo mariano e lo fanno attraverso un cammino fra i boschi il Sentiero Tobia.

L’azienda più antica d’Italia

In Molise le tradizioni sono fortissime e non poteva che essere qui dunque l’azienda più antica d’Italia e una delle più antiche del mondo. Si tratta della Pontificia fonderia di campane Marinelli sorta intorno all’anno 1000 ad Agnone in provincia di Isernia.

Da allora quest’azienda gestita da generazioni dalla famiglia Marinelli produce campane per i più importanti luoghi del mondo: dalle campane dell’abbazia di Montecassino alla campana del Giubileo del 2000 commissionate da Papa Giovanni Paolo II.

Accanto alla fonderia c’è il Museo Internazionale della Campana dove si possono ammirare manufatti risalenti al medioevo fino a campane più recenti oltre che video che testimoniano le visite di diversi papi alla Fonderia.

Per andare a cavallo a Pescolanciano

Se amate i cavalli il posto giusto per voi è Pescolanciano ed è uno dei motivi per andare in Molise. Intanto iniziamo con il dire che Pescolanciano è un incantevole borgo nell’Alto Molise che sorge intorno al Castello d’Alessandro, costruito nel Medioevo su antichi resti di un forte sannita. Intorno dolci vallate e colline in una natura rigogliosa e incontaminata.

Cosa c’entrano i cavalli? A metà del 1600 la famiglia D’Alessandro iniziò l’allevamento dei cosiddetti ‘cavalli saltatori‘, una razza specifica che servì l’esercito del Regno di Napoli fino a tutto il 1800. Con l’Unità d’Italia l’attività terminò, ma la tradizione equestre è rimasta ancora molto vivida in questo borgo.

Qui potrete andare a cavallo lungo i numerosi percorsi immersi nella natura e non è raro incontrare mandrie di cavalli selvaggi.

Il Molise è dunque una terra piccola ma davvero piena di cose da fare e da vedere. Vi abbiamo dato 10 motivi per andare in vacanza Molise, ma sicuramente una volta che sarete lì ne troverete molti altri per tornarci!