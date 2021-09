L’inizio dell’autunno 2021 è alle porte. Ma qual è il giorno giusto in cui si celebra l’equinozio?

Ci siamo, tra poco dovremo dire addio all’estate e accogliere ufficialmente l’autunno. Sebbene qualche assaggio di questa stagione ci sia già stato con piogge e temperature in discesa, in realtà l’equinozio d’autunno ancora non è arrivato. Qual è la data precisa di questa particolare ricorrenza che segna proprio lo start della stagione dei trench? Scopriamolo insieme!

Quando inizia l’autunno 2021?

La data dell’equinozio d’autunno è praticamente alle porte! Manca pochissimo, ma se state pensando che il giorno giusto sia il 21 settembre, vi state sbagliando. La data precisa dell’inizio dell’autunno è leggermente variabile per una disparità di conteggio tra il calendario gregoriano e quello che usiamo noi abitualmente. Si tratta di una flessione di poche ore che fa si che nel 2021 la data dell’equinozio d’autunno sia il 22 settembre. Sarà intorno alle 19 circa il momento in cui avremo il Sole allo Zenit dell’Equatore e quindi i raggi colpiranno perpendicolarmente la Terra.

Il significato dell’equinozio d’autunno

Il significato dell’Equinozio d’Autunno oggi è legato solo all’inizio dell’autunno, ma in passato questa giornata aveva un valore ben diverso. La parola stessa è l’unione di due parole: notte e uguale. Questo implica che in quel preciso giorno le ore di luce e di buio sono uguali.

All’Equinozio poi sono legati anche tanti miti e leggende il cui significato è generalmente legato all’agricoltura. In questo periodo dell’anno, infatti, dopo la raccolta, si passa a mettere la terra a riposo per l’inverno. È un momento in cui, in passato, si controllavano i granai e le dispense piene dei frutti ottenuti dalla stagione estiva e – sperando fosse stato un buon anno – ci si iniziava a godere un po’ di riposo dopo il duro lavoro nei campi dei mesi precedenti.

Per noi l’arrivo dell’autunno e dell’Equinozio in realtà ha tutto un altro significato. Molto più banale, va detto! Tuttavia questo non ci deve impedire di celebrare con gioia l’arrivo di una nuova stagione e di tutte le bellezze che porta con sé come il foliage o le gite alla ricerca di funghi!