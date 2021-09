Meteo settimana dal 13 settembre: torna il caldo a 30 gradi ma non durerà. Le previsioni del tempo aggiornate.

Si apre una nuova settimana, quella di metà in settembre in cui riaprono le scuole in quasi tutta Italia. Mentre bambini e ragazzi tornano sui banchi, il meteo prepara una nuova estate settembrina. Da inizio settimana, infatti, ma in alcune zone d’Italia già dal weekend sono risalite le temperature.

Già negli ultimi giorni avevamo annunciato una fiammata estiva di metà settembre, una sorta di falsa estate, che tuttavia non durerà a lungo. Da metà settimana, infatti, torneranno le piogge e i temporali, con un deciso cambio di stagione. Sarà l’arrivo definitivo dell’autunno? Scopriamo le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo settimana dal 13 settembre: torna il caldo estivo ma non durerà

Apertura di settimana con temperature in aumento in Italia, con le massime fino a 30 gradi. Si tratta dell’estate settembrina, con sole e caldo, portata dall’anticiclone proveniente dal Nord Africa, come segnala 3bmeteo. Sarà, tuttavia, un’estate di breve durata, perché già a metà settimana tornerà il maltempo, con piogge, temporali e caldo delle temperature. Se avete liberi questi giorni di inizio settimana, approfittatene per andare al mare. Potrebbero essere davvero gli ultimi giorni d’estate, anche se è ancora presto. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal meteo della settimana.

Gli utlimi residui della perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito soprattutto il Sud Italia, purtroppo anche con la devastante tromba d’aria a Pantelleria, stanno lasciando definitivamente la zona del Mar Ionio per raggiungere i Balcani. Dopo il Centro Nord, dunque, il bel tempo tornerà anche al Sud. La rimonta dell’alta pressione, dovuta all’anticiclone nordafricano, porterà tempo stabile su quasi tutta Italia. Le temperature aumenteranno, raggiungendo valori estivi.

Nella giornata di lunedì 13 settembre, avremo bel tempo soleggiato praticamente ovunque, salvo ancora qualche pioggia, ma in esaurimento, tra Calabria e Sicilia. Qualche variabilità è prevista anche sulle Alpi orientali. Le temperature potranno raggiungere anche i 30 gradi in Pianura Padana e perfino superarli nelle zone interne della bassa Toscana e dell’alto Lazio.

Anche martedì 14 settembre, il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato. Nel corso della giornata, tuttavia, la nuvolosità aumenterà sulle regioni di Nord Ovest e sulle Alpi. Dal pomeriggio le nubi alte offuscheranno il cielo anche al Centro, mentre sulle Alpi sono attesi rovesci. Qualche pioggia locale è prevista anche sulla Liguria. Il clima sarà ancora estivo, con le massime sempre intorno ai 30 gradi, questa volta in Romagna e nelle zone interne delle regioni del basso Adriatico.

Da mercoledì 15 settembre, come abbiamo detto, il tempo cambierà. Sarà un campo di bassa pressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale a riportare nubi e piogge, intaccando l’anticiclone. Il maltempo raggiungerà prima le regioni di Nord Ovest già dalle prime ore del mattino. I fenomeni interesseranno le Alpi di confine, la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Liguria, per poi estendersi nel corso della giornata alle Alpi centrali e orientali. In serata è previsto uno sconfinamento dei fenomeni sulle alte pianure. Mentre piogge locali sono attese sull’alta Toscana e sulla Sardegna settentrionale. Altrove il tempo sarà più stabile ma con nubi e stratificazioni alte in aumento, ma senza fenomeni. Il clima sarà ancora estivo, ma con le temperature in calo al Nord Italia.

