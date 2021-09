Meteo weekend 10-12 settembre: pioggia o sole? Ultimo weekend di mare? Le ultime previsioni aggiornate.

Che tempo dobbiamo aspettarci per questo weekend? Le previsioni annunciano tempo ancora variabile con piogge e temporali, ma non in tutta Italia.

Dunque, se in alcune regioni il weekend al mare sarà impossibile, a causa del maltempo, in altre invece il sole e il bel tempo garantiranno ancora qualche giornata in spiaggia. Di seguito le previsioni del tempo aggiornate.

Weekend del 10-12 settembre al mare per alcuni, forse l’ultimo settimana utile, e a casa sotto la pioggia per altri. Sono le previsioni da oggi e fino a domenica.

Come annuncia 3bmeteo, una saccatura depressionaria condizionerà il tempo su parte d’Italia venerdì, sabato e domenica. Il weekend di metà settembre, prima della riapertura delle scuole, vedrà piogge e temporali nelle regioni di Nord-Ovest, sulle Isole Maggiori e sul basso Tirreno. Sabato, il maltempo si estenderà alle regioni peninsulari centro-meridionali, in particolare alla dorsale appenninica. I fenomeni potranno essere anche intensi. Poi, domenica i fenomeni si attenueranno. Sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile, con clima ancora estivo e soleggiato. Qualche pioggia, tuttavia, è attesa sulle Alpi centro orientali.

Nella giornata di venerdì 10 settembre avremo ancora tempo soleggiato su gran parte d’Italia. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla Sardegna, dove già oggi sono previsti temporali e nubifragi, anche forti, e in Sicilia con addensamenti di nubi e piogge. Il tempo sarà variabile anche al Nord-Ovest, prima con nubi e poi piogge, in particolare sulle Alpi. Qualche piovasco e rovescio è atteso anche sulla Calabria e sulla dorsale appenninica. Tempo più stabile sulle altre regioni.

Di seguito le previsioni meteo del weekend in dettaglio.

Previsioni dettagliate per sabato e domenica

Il peggioramento del tempo è previsto per sabato 11 settembre. Avremo diffusi annuvolamenti o velature su quasi tutta Italia, mentre i fenomeni si intensificheranno al Sud e sulle Alpi. Piogge e temporali saranno più battenti su Campania meridionale, Calabria, Basilicata e Sicilia, anche con possibili grandinate. Sulla Puglia, invece, i cieli saranno nuvolosi e con deboli piogge, per lo più in Salento. Il tempi sarà variabile sulle Alpi, con annuvolamenti e piogge sulle zone di confine, in particolare sui settori centro orientali, con possibili estensioni alle alte pianure.

Sul resto d’Italia, il tempo sarà più stabile ma non mancheranno annuvolamenti sparsi e velature. Nel pomeriggio, poi, sono previsti rovesci locali sull’Appennino. Mentre in tarda serata i fenomeni si attenueranno. Le temperature scenderanno al Sud mentre aumenteranno leggermente al Centro Nord.

Per la giornata di domenica 12 settembre avremo un miglioramento delle condizioni meteo. Sulle regioni del Sud sarà presente ancora una instabilità residua, ancora con piogge e rovesci tra la Calabria e la Sicilia orientale e piogge isolate sul Salento. I fenomeni, tuttavia, si esauriranno alla sera. Sul resti d’Italia prevarrà tempo più stabile e soleggiato, grazie all’anticiclone.

Non mancheranno, comunque, le piogge sulle Alpi centro orientali e qualche temporale isolato sull’Appennino settentrionale. Anche in questi casi, comunque, i fenomeni si esauriranno alla sera, quando sull’Italia si avranno maggiori schiarite. Le temperature saranno stabili, con le massime nella media di stagione.

