La Falsa Estate prosegue: ora torna il caldo, ma durerà poco

Le previsioni meteo per questa settimana di settembre in arrivo. Ecco cosa ci aspetta per i primi giorni dal 13 al 15 settembre: la Falsa Estate colpisce ancora!

Questo weekend abbiamo vissuto una situazione meteorologica particolare. Con giornate anche calde e piacevoli in alcune zone d’Italia, ma temperature in calo. Altrove invece non sono mancati cieli grigi e piogge. Si tratta della cosiddetta Falsa Estate, che però permette ancora a molti vacanzieri di partire per le ferie e godersi gli ultimi giorni di vacanze in relax e senza pensare al freddo. Ancora non abbiamo visto l’arrivo dell’autunno vero e proprio e pare proprio che anche nei prossimi giorni non lo vedremo. Ecco allora le previsioni meteo per i primi giorni della prossima settimana.

La tendenza meteo della settimana

La settimana dal 13 al 19 settembre segnerà molto probabilmente il netto passaggio dall’estate all’autunno. Ma per ora, possiamo dirvi che secondo gli esperti meteorologici di 3bMeteo, lunedì e martedì sembrerà di essere ancora in piena estate. Se siete in vacanza al mare, insomma, godetevi questi giorni pazzeschi! Pare infatti ormai confermato l’arrivo dell’anticiclone africano in rinforzo ossia una ondata di bel tempo, stabile e soleggiato che “caccerà” definitivamente i temporali dei giorni passati. Per tutti i primi giorni della settimana in arrivo quindi potremo goderci un bel sole e temperature in leggera risalita.

Che tempo farà lunedì e martedì?

Nella giornata di lunedì 13 avremo sole e cielo sereno praticamente ovunque. Solo qualche nuvola potrebbe coprire lievemente il sole della Sicilia e della Calabria portando a qualche improvviso scroscio d’acqua, ma niente di grave. Le temperature, come abbiamo anticipato, sono in rialzo con anche picchi di 30°. Giornata praticamente identica anche quella di martedì: il clima sarà praticamente estivo e si potrà andare al mare tranquillamente.

Se, quindi, avete in programma di partire per le ferie in questi giorni siete più che fortunati! Attenzione però, forse da metà settimana le cose potrebbero cambiare, ma nulla è certo per ora e bisognerà aspettare che i modelli confermino le tendenze.