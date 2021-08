Tantissimi vip internazionali in Italia quest’anno ma una più di tutte ha fatto parlare di sé: la regina del pop Madonna, che ha alloggiato in Puglia per festeggiare il suo compleanno, in un luogo che ama alla follia e facendo un giro su un treno molto molto particolare.

La star internazionale Madonna ha scelto ancora una volta l’Italia per le sue vacanze estive e per festeggiare il suo compleanno, lo scorso 16 agosto. La cantante ama tantissimo il nostro Paese, in particolare la Puglia dove spesso decide di trascorrere qualche settimana in estate.

Circondata dalla sua famiglia e da tanti amici, Madonna ha celebrato i suoi 63 anni in una bellissima Masseria, un luogo che frequenta ormai da anni. Vediamo dove è stata e come ha festeggiato questo traguardo importante.

Madonna festeggia il suo compleanno a Borgo Egnazia, a Savelletri

Si torna sempre dove si è stati bene, disse qualcuno. Madonna, infatti, è tornata in Puglia e ha scelto ancora una volta uno dei suoi resort preferiti: Borgo Egnazia a Savelletri, una location a 5 stelle che sorge nei pressi del sito archeologico di Egnazia, tra le colline verdeggianti.

Un posto magico e davvero unico, costruito con il tufo, tipica pietra locale della zona, che si ispira all’architettura delle masserie pugliesi e dei villaggi rurali della zona. L’imponente struttura unisce tradizione e innovazione, contemporaneità e autenticità, semplicità e maestosità, in un armonioso equilibrio.

Quale altro posto se non questo per festeggiare il compleanno di una delle popstar più celebri del mondo? Madonna ha celebrato il suo giorno, circondata dai suoi amici più cari, dai figli Lourdes Maria Ciccone Leon e Rocco Ritchie, avuti con Carlos Leon e Guy Ritchie, e i 4 bimbi adottivi David Banda, Esther, Stelle e Mercò James, e infine accompagnata dal fidanzato Ahlamalik Williams.

La cantante si è divertita e scatenata all’ombra degli ulivi, vivendo momenti perfetti ed emozionanti, con tanto di “Tanti auguri a te” dedicata dalla sua compagnia in italiano.

Per concludere la sua vacanza, Madonna con tutta la sua crew non si è fatta scappare un tour di Lecce, arrivando nel capoluogo a bordo di un treno molto speciale, il Salento Express. Un treno d’epoca, che la cantante ha affittato insieme a un gruppo di musicisti locali che l’hanno accompagnata, cantando e suonando lungo il tragitto.

Una vacanza di prim’ordine per la cantante che, purtroppo, ha lasciato l’Italia con un po’ di malinconia, ma siamo sicuri di rivederla presto nei prossimi anni.

Il tour del Salento come Madonna, ecco i luoghi visitati dalla cantante

Madonna dimostra di essere una grande intenditrice di luoghi meravigliosi, visto che molto spesso si reca in Puglia per le sue vacanze.

Come lei, anche noi vi consigliamo un tour nella Puglia barocca, visitando i posti più belli del Salento, magari anche quelli più nascosti, poco visitati dalla massa di turisti ogni anno.

Sicuramente, da non perdere il centro storico di Lecce, la perla barocca della regione. Ricca di storia e tradizione, questa cittadina ha un fascino inconfondibile, grazie all’arte barocca che si trova in ogni dove. Da vedere assolutamente la Chiesa di Santa Maria della Provvidenza e quella di Santa Maria di Costantinopoli, il Palazzo Adorno del cinquecento rinascimentale e la Basilica di Santa Croce. Ovviamente, una tappa obbligatoria si deve fare in Piazza Duomo, dove ammirare la Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta.

Partendo da qui, poi, potete visitare altri luoghi magici: si prosegue, quindi, per Galatina, Galatone, Nardò e Gallipoli. Mete tutte stupende, dove sono racchiusi tantissimi gioielli dell’arte barocca, come chiese, palazzi e tanti musei.

