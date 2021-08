By

Morta Anna Martelli, concorrente di MasterChef 8. La ex concorrente aveva 74 anni.

Lutto in casa MasteCchef è morta la ex concorrente Anna Martinelli, all’età di 74 anni. La donna aveva partecipato all’edizione n.8 del popolare cooking show in onda su Sky Uno.

Per MasterChef è un altro grande lutto, dopo la perdita di altri due popolari concorrenti, come Alberto Napoli e Paolo Armando.

Morta Anna Martelli, concorrente di MasterChef 8

A dare la notizia della morte di Anna Martinelli è stata l’emittente Sky, con un messaggio di cordoglio sulla pagina Facebook di MasterChef Italia: “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”, il marito Salvatore che era morto anni fa.

Anna Martinelli aveva partecipato all’edizione 2019 del popolarissimo cooking show, all’età di 72 anni, risultando la concorrente più anziana ad aver mai partecipato al programma. Era un’infermiera in pensione e abitava a Pecetto Torinese. Nel 2016 aveva perso il marito Salvatore, chiamato affettuosamente “Maciste”., venuto a mancare dopo una malattia.

La partecipazione a MasterChef di Anna Martinelli era stato il suo modo di reagire al lutto. La sua presenza nel programma aveva portato allegria, creatività e simpatia. Anna Martinelli aveva concluso MasterChef 8 alla 13esima puntata a metà gara, ma se n’era andata con il sorriso sulle labbra e tanta gratitudine per l’esperienza vissuta. Un personaggio che è rimasto nel cuore di molti, che di tutto lo staff del programma.

In ricordo di Anna Martinelli, MasterChef ha pubblicato sulla sua pagina Facebook anche un video con alcune delle scene del cooking show che hanno visto la concorrente protagonista.

MasterChef 11 in arrivo

Nel frattempo, MasterChef Italia non si ferma e si sta lavorando alla preparazione dell’edizione 2021 del popolare programma trasmesso da Sky, giunto alla sua undicesima edizione e pronto a tagliare il traguardo dei 10 anni di trasmissioni. Il format del cooking show che vede i concorrenti sfidarsi ai fornelli, con i patti giudicati da severissimi giudici, è stato importato dal Regno Unito in Italia nel 2011. Nel Paese di origine il programma si svolge dal 1990.

Come ogni anno, MasterChef Italia andrà in onda a dicembre e si concluderà a marzo. Gli appassionati del programma sono già in attesa di febbrile di conoscere i nuovi concorrenti e le sfide lanciate dai giudici. Confermati i tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Quest’ultimo sempre presente fin dalla prima stagione.