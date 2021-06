Masterchef: è morto Paolo Armando detto “La Tigre”. La notizia.

Una notizia improvvisa che lascia sgomento tutto il mondo di Masterchef. Ieri è morto Paolo Armando, informatico di 49 anni, che aveva partecipato a Masterchef 4, con il soprannome “La tigre“. Era chiamato anche “il catechista”, per il suo impegno in parrocchia.

Masterchef: morto Paolo Armando detto “La Tigre”

L’uomo è stato trovato cadavere ieri sera nella sua casa di Madonna dell’Olmo, alla periferia di Cuneo. Come riporta Repubblica.

Paolo Armando aveva una grande passione per la cucina che lo aveva portato a partecipare al celebre cooking show, diventando uno dei personaggi più noti e amati della trasmissione televisiva.

Nato a Cuneo, Paolo Armando era spostato e aveva tre figli. Lavorava nel settore Servizi informativi dell’Amministrazione provinciale di Cuneo. Armando era anche impegnato come catechista e animatore in parrocchia e per questo a Masterchef era conosciuto anche come “il catechista“.

Lo chef informatico ci teneva molto al suo ruolo di catechista, tanto che alle selezioni di Masterchef si era presentato con queste parole: “Ho sempre creduto in Dio, durante l’adolescenza scopro la comunità di Taizé, che ha un modo di pregare e di vivere la fede che mi aiuta ad affrontare i problemi tipici dell’adolescenza. L’informatica diventa la mia passione e dopo il liceo decido di studiarla all’università. Sono fortunato e mi laureo durante il boom, trovo lavoro subito e parto per Milano, dove lavoro in posti bellissimi, imparo a stare fuori casa e a stare con gli altri. Nei weekend torno a Cuneo e inizio a fare l’animatore in parrocchia e ai campeggi. Conosco Paola, dopo 2 anni ci sposiamo e decidiamo di tornare a Cuneo. La nostra famiglia è bellissima, abbiamo tre splendide creature che sono la gioia dei nostri cuori e dei nostri occhi. Da quattro anni sono un catechista di un gruppo di bimbi scatenati a cui cerco di trasmettere le parole del Vangelo, che sono parole di vita eterna che ispirano i miei passi”.

La redazione di Sky lo ricorda con queste parole e pubblica il video della sua intervista.

Paolo Armando lascia la moglie Paola Ramello e i figli Michela (15 anni), Sara (14 anni) e Francesco (8 anni) e la madre.