Lutto gravissimo a Masterchef, morto il concorrente Alberto Naponi. Il mitico concorrente della terza edizione del reality è deceduto poche ore fa.

Grande tristezza nei fan della trasmissione tv Masterchef in onda proprio in questi giorni su Sky Uno. Uno dei concorrenti più amati e rimasti nel ricordo di tutti per la sua simpatia oltre che per la sua bravura culinaria ci ha lasciati.

Si tratta di Alberto Naponi che prese parte al programma nel 2014. Originario di Cremona aveva 76 anni. Si fece notare per le sue frasi spiazzanti, la sua poesia, i racconti della sua vita avventurosa. Figlio di una delle famiglia più nobili di Cremona, proprietari di uno dei biscottifici più celebri d’Italia, quando le cose andarono male economicamente la sua famiglia si mise in viaggio e iniziò a lavorare in vari ristoranti.

Si trattava di un personaggio che non poteva lasciare indifferenti e che aveva conquistato anche i giudici di quell’edizione. All’epoca c’erano Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Quell’edizione fu poi vinta da Federico Ferrero, ma tutti si ricordano ancora proprio di Alberto.