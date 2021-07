I Portici di Bologna sono Patrimonio Unesco. Un altro importante riconoscimento per l’Italia. Le ultime notizie.



L’Italia ottiene un altro importantissimo riconoscimento dall’Unesco con il Patrimonio dell’Umanità assegnato ai Portici di Bologna.

Dopo la pittura del ‘300 a Padova, con la Cappella degli Scrovergni di Giotto, e la città termale di Montecatini, inclusa in un sito diffuso europeo, per l’Italia arriva il terzo riconoscimento da questa sessione Unesco in corso in Cina.

Non solo, si estende anche il Patrimonio Unesco della città Firenze che dal centro storico include anche San Miniato. Ecco cosa bisogna sapere.

I Portici di Bologna sono Patrimonio Unesco

I bellissimi Portici di Bologna sono da quest’anno Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’ambito riconoscimento è arrivato oggi dall’agenzia delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura riunita in questi giorni a Fuzhou in Cina, per la 44ma sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco.

Sabato scorso era stato finalmente assegnato il Patrimonio dell’Umanità alla Cappella degli Scrovegni di Giotto, insieme alla pittura del ‘300 della città di Padova, riunita nel sito cittadino Padova Urbs Picta, che include altri edifici e monumenti della città veneta. Un riconoscimento che aveva fatto salire a 57 i siti Unesco in Italia.

Nello stesso giorno, il Patrimonio Unesco era andato anche a Montecatini Terme, inclusa questa volta nel sito internazionale delle “Grandi città termali d’Europa“. Il sito, condiviso tra 7 Stati europei, comprende le più belle città termali di Italia, Germania, Francia, Belgio, Austria, Inghilterra e Repubblica Ceca.

Soddisfazione per il riconoscimento del Patrimonio Unesco ai Portici di Bologna è stata espressa dal Ministero della Cultura.

Patrimoni Unesco a rischio

Nel frattempo, come avevamo già segnalato, Venezia ha scongiurato l’iscrizione nella lista dei Patrimoni Unesco a rischio, grazie al recente decreto legge che ha rimosso in via definitiva le grandi navi dai canali del centro storico della città lagunare.

La stessa cosa, invece, potrebbe non accadere con il celeberrimo sito di Stonehenge, che l’Unesco ha deciso di mettere sotto osservazione. Il Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco ha messo sotto accusa l’incuria in cui è tenuto il sito e anche il progetto di costruire sotto il celeberrimo monumento un’autostrada sotterranea.

Gli inglesi sono stati “puniti” anche per Liverpool che ha perso il Patrimonio Unesco sul suo porto, a causa dell’eccessiva edificazione e degli interventi urbanistici che gli hanno fatto perdere la sua autenticità, fino a coprire i caratteristici dock di epoca vittoriana.

A rischio è anche la basilica di Santa Sofia di Istanbul.