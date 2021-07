Green pass obbligatorio per visitare il Duomo di Firenze e i suoi monumenti. Tutte le informazioni utili.

Come sappiamo, il Green pass o Certificazione verde Covid-19 sarà obbligatorio in Italia dal prossimo 6 agosto per entrare in bar e ristoranti, sedendosi al tavolo al chiuso, musei, cinema, teatri, luoghi di cultura, palestre, piscine e per partecipare a fiere e congressi.

Mancano pochissimi giorni alla sua applicazione ma rimangono ancora alcuni dubbi su particolari casi. Ad esempio, per visitare chiese e monumenti religiosi, che non appartengono allo Stato italiano, sarà richiesto? L’Opera del Duomo di Firenze ha pubblicato un comunicato sulla visita alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e degli altri monumenti del complesso del Duomo: Cupola del Brunelleschi, Terrazze della Cattedrale, Campanile di Giotto, Battistero di San Giovanni e Museo dell’Opera del Duomo.

Per visitare tutti questi monumenti sarà richiesto il Green pass. Ecco tutto quello che bisogna sapere in caso di visita a Firenze.

Green pass obbligatorio per visitare il Duomo di Firenze e i suoi monumenti

Se avete in programma di visitare la meravigliosa città di Firenze, dovete sapere che se avete intenzione di visitare la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze, e tutti i monumenti vicini che fanno parte del complesso museale del Duomo, avrete bisogno del Green pass, il certificato verde che attesta la vaccinazione (per il momento è rilasciato anche dopo la prima dose), l’avvenuta guarigione o il test negativo al virus entro le 48 ore.

Lo ha precisato in un comunicato l’Opera del Duomo di Firenze, facendo riferimento alla prossima entrata in vigore dell’obbligo del green pass, introdotto dal decreto legge n.105 del 23 luglio 2021.

I monumenti che fanno parte del complesso museale dell’Opera del Duomo, oltre alla Cattedrale, sono: la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni, le Terrazze della Cattedrale e il Museo dell’Opera del Duomo.

L’Opera del Duomo avverte che i possessori di biglietto che non potranno accedere ai monumenti perché sprovvisti di Green pass non riceveranno alcun rimborso. Attenzione, dunque, prima di acquistare il biglietto per la visita al Duomo di Firenze e ai suoi monumenti.

Il Green pass, invece, non sarà richiesto per le funzioni religiose in Cattedrale.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso, i biglietti e i giorni e orari di apertura: duomo.firenze.it

Tutto quello che bisogna sapere sul Green pass obbligatorio in Italia: