Può capitare a tutti di soffrire di sudorazione eccessiva. Una situazione che può causare un po’ di imbarazzo e di disagio, ma ci sono dei rimedi “della nonna”, che ci vengono in soccorso.

L’estate è la stagione preferita da tantissime persone. La adoriamo: in questi mesi possiamo andare in vacanza, dormire con la brezza che ci accarezza il volto, fare tardi con gli amici, organizzare feste in piscina con gli amici, sudare… Già. Sudare. Perché l’estate porta con sé ovviamente un aumento delle temperature che fanno rialzare la nostra temperatura corporea e che ci fanno sudare.

Sia chiaro, è una cosa totalmente normale, ma in alcuni casi un eccesso di sudorazione, chiamata in caso di problematica medica iperidrosi, può risultare un po’ fastidiosa se non addirittura imbarazzante in alcune situazioni. Come fare allora a tenere sotto controllo la nostra sudorazione?

Sudare è importante, ma quando diventa troppo è un problema

La prima cosa da tenere a mente è che la sudorazione è un processo naturale fondamentale per il nostro organismo. Quando diventa però eccessiva potreste andare alla ricerca dei rimedi della nonna contro la sudorazione eccessiva e noi siamo qui per darvi qualche dritta.

La prima cosa da ricordare è di lavarsi spesso, alle volte anche solo con un po’ di acqua tiepida, tutto il corpo in modo da aiutare il corpo a mantenere una temperatura più o meno costante. In alcuni casi poi usare un esfoliante delicato, come quello del viso, sotto le ascelle, oppure sotto il seno o dalle cosce (le zone che sudano maggiormente per voi) può aiutare a liberare i pori e quindi permettere alla pelle di respirare meglio e senza sforzi.

I rimedi della nonna per la sudorazione eccessiva

Un rimedio della nonna per la sudorazione eccessiva vede poi entrare in gioco le patate. Se tagliate a fettine e lasciate riposare sulla zona che suda di più per circa 15 minuti dovrebbe aiutare a “calmare” la situazione. Per non parlare della famigerata erba del grano, wheatgrass: pare che un bicchiere al giorno possa aiutare a ridurre il problema della sudorazione eccessiva.

Abiti, cibo e bevande che ci fanno sudare di più

Se sudiamo molto e soprattutto in casi di stress la nostra sudorazione aumenta rapidamente, meglio indossare sempre abiti di lino o di cotone che lasciano respirare la pelle.

In ultimo non potete esimervi dal riflettere in merito a ciò che mangiate. Fritture, alcol, cibi grassi, piccanti o salati aumentano la sudorazione e quindi, in estate, sarebbe meglio ridurli al minimo se non evitarli proprio!

