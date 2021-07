Il calciatore della Nazionale reduce dall’Europeo si sposa oggi con Veronica Ciardi. Dove si celebra il matrimonio

Una festa lunghissima per Federico Bernardeschi. Il centrocampista della Nazionale non fa in tempo a posare il bicchiere per brindare alla vittoria dell’Europeo che deve fare un altro brindisi. E che brindisi! Quello per il suo matrimonio. Federico Bernardeschi infatti si sposa con Veronica Ciardi, sua compagna da qualche anno da cui ha avuto la piccola Deva. Ecco dove si celebra il matrimonio, dove si sono conosciuti i due e chi è la neo signora Bernardeschi.

Chi è Veronica Ciardi, la moglie di Bernardeschi

Il nome di Veronica Ciardi potrebbe non suonarvi completamente sconosciuto. E in effetti non lo è. La neo moglie di Federico Bernardeschi ha infatti bazzicato la tv, seppur per poco tempo, ma abbastanza per farsi ricordare, almeno da qualcuno.

Veronica Ciardi, romana classe 1985 – più grande dunque di quasi 10 anni del suo compagno – partecipò all’edizione del 2010 del Grande Fratello e subito dopo lavorò per qualche tempo come inviata del programma Pomeriggio 5. Ora è modella e testimonial.

Non ci sono state altre apparizioni in tv, ma la sua partecipazione al GF rimase impressa per la sua amicizia dentro la casa con la coinquilina Sarah Nile. O meglio per le tante chiacchiere che questa suscitò. Molti infatti sospettavano che fosse più di un’amicizia, ma le protagoniste hanno sempre ribadito che non c’era altro che un’affinità.

Dove si sposano Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi

Il matrimonio di Bernardeschi con Veronica Ciardi si celebra nel pomeriggio di martedì 13 luglio, dunque ad appena 48 ore dalla vittoria all’Europeo dell’Italia. La sbronza di felicità dunque continua per il giocatore azzurro.

Le nozze si celebreranno a Carrara, città di origine del calciatore, nel Duomo della città. Si tratta – questo il nome completo – dell’Insigne Collegiata Abbazia Mitrata di Sant’Andrea Apostolo, ma per tutti è semplicemente il duomo.

Si tratta di un bellissimo edificio risalente al 1100, completato nel 1400, in cui vi si trocano elementi romanici e gotici come il rosone della facciata. Accanto il grande campanile. Gli interni nel secondo dopo guerra sono stati privati degli elementi barocchi successivi alla costruzione e riportati all’originalità medioevale.

Il ricevimento allo stabilimento di famiglia

Dopo la funzione religiosa la festa per il matrimonio di Bernardeschi e Veronica Ciardi si sposta allo stabilimento Amare Holi beach, in zona Fossa Maestra a Marina di Carrara, di proprietà dello stesso Bernardeschi. Poco tempo fa infatti il calciatore della Juventus ha comprato lo stabilimento Il Principe a Marina di Carrara e lo ha trasformato nell’Amare Holi Beach, uno stabilimento dal sapore indiano, pieno di colori e profumi.

Oltre al servizio spiaggia c’è anche un bar per gli aperitivi e un ristorante. Della stessa catena c’è anche lo stabilimento Amare Holi Beach a Passoscuro vicino Roma.

Per l’occasione lo stabilmento è stato allestito in maniera davvero fiabesca: ombrelloni colorati, luci suggestive e atmosfera indiana. La festa andrà avanti fino a notte fonda e fra gli invitati molti vip e qualche compagno di nazionale.

Dove si sono conosciuti Bernardeschi e Veronica Ciardi

Il mare è il fil rouge che unisce i due neo sposi. Festeggiano infatti sul mare il loro incontro nato proprio in spiaggia. Ma non quella italiana. Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono conosciuti nel 2016 a Formentera.

L’isola delle Baleari in Spagna è una delle più frequentate dagli italiani e una delle preferite dei calciatori e dai vip. Ma anche da chiunque ami il mare! In questa piccola isola si trovano infatti spiagge da sogno e la più bella è indubbiamente Ses Illetes, un paradiso di sabbia bianca e mare turchese.

Subito dopo le nozze Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi partiranno per la luna di miele. Non hanno svelato la meta, ma qualcuno ipotizza che potrebbe essere proprio alle Baleari lì dove il loro amore è iniziato. Forse torneranno a Formentera, questa volta però con la piccola Deva e la fede al dito.