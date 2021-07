By

L’isola dei delfini è Lussino in Croazia. Dove si trova quest’isola, cosa ha di particolare, perché andarci in vacanza, le sue spiagge e come arrivare

La Croazia è meravigliosa fra spiagge e città sul mare, ma diventa davvero spettacolare quando si tratta di natura. Ve ne accorgerete subito una volta arrivati vedendo le tante pinete sul mare, i boschi e i laghi. Poi le tante, tantissime, isole: oltre 1200. E una di queste è davvero speciale. E’ Lussino, l’isola dei delfini.

Il perché si chiami così è facilmente intuibile. Nelle sue acque vivono infatti molti delfini che potrete facilmente ammirare nuotare in libertà. Ma non solo. A Lussino ci sono anche spiagge bellissime e un parco Nazionale. Un’isola da non perdere.

Cosa vedere a Lussino: dalle spiagge ai delfini

Lussino è separata dalla più grande isola di Cres da un canale largo appena una decina di metri, tanto che in molti la considerano una sola isola. In realtà le due sono piuttosto diverse: più selvaggia Cres, più accogliente e turistica Lussino, ma entrambe sono accomunate da una natura rigogliosa e bellissima.

Lussino è lunga appena 31 km, è verdeggiante, piena di pinete e di piante di molte specie diverse – se ne contano ben 1100 – e vanta due antiche cittadine Mali Losinji, ovvero Lussinpiccolo e Veli Losinji ovvero Lussingrande.

In estate viene presa d’assalto dai turisti soprattutto nella parte nord, mentre la parte sud rimane meno frequentata. Ed è qui che si trovano baie spettacolari e pressoché deserte. Inoltre offre la possibilità di molte passeggiate nella natura, nel Parco di Cikat, fra pinete e sentieri che sbucano su cale incontaminate.

La città di Lussinpiccolo: il borgo aristocratico

E’ una delle cittadine più graziose di tutta la Croazia, un autentico gioiellino e va detto che è anche merito suo se l’isola di Lussino piace così tanto. Mali Lisinji si trova su un porto naturale, con piccoli palazzi dall’architettura mediterranea e circondato dal verde delle colline.

Quest’isola ha una lunga storia alle spalle e i suoi palazzi la raccontano. Infatti sul lungomare si susseguono grandi dimore ottocentesche volute dai capitani locali, mentre nei dintorni di Cikat si trovano ville e alberghi fatti costruire a fine ‘800 dalle ricche famiglie di Vienna e Budapest che venivano in vacanza a Lussino per respirare l’aria buona.

Lungo la spiaggia di Suncana Uvala, detta anche baia soleggiata, si trovano numerosi alberghi dove alloggiano la maggior parte dei turisti che visitano Lussino.

Il mare e le spiagge dell’isola

Lussino è un’isola dalla costa frastagliata piena di baie e insenature e di spiagge diversissime fra loro. Ci sono quelle più turistiche e quelle poco frequentate a cale totalmente deserte. La natura è però sempre la padrona e tenete a mente anche che non tutte le spiagge sono facilmente accessibili. A Lussino infatti si cammina parecchio.

Spiaggia Veli Zat

Facilmente raggiungile da Lussinpiccolo, è una spiaggia di ciottoli attrezzata e dotata di tutti i servizi. E’ una delle più belle dell’insola. Ha un mare cristallino, più volte premiata Bandiera Blu è adatta per famiglie con bambini e persone con disabilità grazie agli accessi facilitati.

Non distante dal centro di Lussinpiccolo, appena un 1 km, è composta da tre cale di cui con sabbia bianca. Nelle vicinanze ci sono chioschi e noleggio attrezzature per sport acquatici, oltre al servizio spiaggia. Intorno la rigogliosa vegetazione.

Altra spiaggia di sabbia è parte del campeggio Polijana. E’ comunque accessibile agli esterni e dispone di servizio spiaggia. Vanta un mare azzurrissimo e cristallino.

Molto vicina al centro del paese è una spiaggia di roccia, con lastre piatte e una parte in ghiaia. Perfetta per prendere il sole. Il tratto roccioso digrada dolcemente verso il mare. Vi si trovano delle docce e un ristorante.

Spiaggia Borik

A un paio di chilometri dal centro di Lussinpiccolo questa spiaggia di ciottoli è racchiusa da scogli piatti. La sua caratteristica le acque poco profonde che la rendono adatta alle famiglie con bambini.

Altra spiaggia rocciosa con terrazza per prendere il sole è dotata di tutti i servizi, è presente un ristorante e un campeggio con alcuni negozi.

A Lussingrande si trova questa spiaggia di ciottoli dove si trova un bel ristorante

Nell’area di Rovenska si trova questa spiaggia di ghiaia che vanta un facile accesso al mare, vi sono chioschi con noleggio attrezzature per la spiaggia, un campo da beach volley e servizi bar e ristorante.

Si trova sull’isola di Sansego a 10 km da Lussino ci si arriva in traghetto da Lussinpiccolo ed è un’isola sabbiosa. Se non ne potete più di ghiaia e roccia dovete andare qui dove troverete spiagge di sabbia: la particolarità della spiaggia di Susak è che per decine di metri dalla riva i fondali rimangono bassissimi, appena 60 cm!

Vedere i delfini a Lussino

Non si può venire a Lussino e non vedere i delfini. D’altronde la particolarità di quest’isola è il gran numero di delfini che vivono nella sua baia. Una colonia di circa 180 esemplari si trova nelle acque di Lussino ed è possibile vederli partecipando ad una delle escursioni in barca che solitamente si compiono in quello che è chiamato il ‘sentiero dei delfini’.

Si tratta di un angolo di mare nella parte meridionale dell’isola e che collega la sponda orientale e occidentale. La maggior parte delle escursioni partono da Lussingrande e per circa due ore si naviga cercando i delfini a bordo vi sono esperti dell’istituto Blue World di Lussino e dell’Istituto Croato per la Natura.

Come arrivare a Lussino

L’isola di Lussino è una delle isole dell’arcipelago del Quarnaro nell’alto Adriatico fra la penisola d’Istria e il golfo di Fiume.

Per arrivare a Lussino bisogna prendere un traghetto da Zagorje, località istriana, che porta a Porozina sull’isola di Cres. Da qui con pullman si raggiunge Lussino. Le due isole distanti nel punto più stretto appena 11 metri sono infatti unite da un ponte. Si può arrivare a Cres anche dalla parte opposta ovvero dall’isola di Krk con un traghetto per Marag.

Dall’Italia si può arrivare in auto da Trieste, sono circa 175 km fino all’imbarco per Zagorje, oppure da Venezia si può prendere il traghetto che porta fino a Portalbona a circa 40 minuti d’auto da Zagorje.

L‘isola di Lussino è dunque facile da raggiungere dall’Italia ed è uno di quei posti spettacolari dove la natura, anzi i delfini la fanno da padrone!