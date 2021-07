Ryanair regala un volo gratis: come ottenerlo. Tutto quello che bisogna sapere.

Arriva da Ryanair una nuova imperdibile offerta: chi acquista un volo con la compagnia low cost ne riceverà un altro gratis. Si tratta di un’offerta lampo che scade entro la mezzanotte di oggi. Dunque da acquistare subito.

Ecco tutto quello che dovete sapere per usufruire dell’eccezionale promozione. Le condizioni, i termini e a chi si applica l’offerta di Ryanair.

Leggi anche –> Voli low cost: Ryanair apre una nuova base a Torino, la sedicesima in Italia

Ryanair regala un volo gratis: come ottenerlo

Un’occasione da prendere letteralmente al volo. È l’ultima promozione lanciata da Ryanair che regala un volo gratis a chi ne acquista uno entro oggi per partire a luglio. L’offerta si applica quando a viaggiare è più di una persona e per i viaggi all’estero.

Il volo per partire a luglio, con cui se ne riceve un altro gratuito, va acquistato entro la mezzanotte di oggi, mercoledì 7 luglio. L’offerta è applicabile solo “quando vola più di una persona“, come avverte la compagnia aerea sul suo sito web. Il volo in omaggio è per questa, per l’accompagnatore del viaggiatore che effettua la prenotazione. Dunque, due persone che viaggiano insieme con Ryanair a luglio pagano un solo biglietto. Una delle due ha il volo in omaggio. Infatti si tratta dello stesso volo e alla stessa tariffa.

Inoltre, nelle condizioni viene precisato che la promozione non si applica ai voli nazionali. Dunque è per l’estero.

La promozione, dunque, è vantaggiosa per chi aveva già in programma di viaggiare all’esterp nel mese di luglio, insieme a qualcun altro, ma non aveva ancora acquistato il biglietto aereo. Il volo a pagamento, che dà diritto a quello gratis, è infatti per viaggi entro il 31 luglio.

Leggi anche –> Voli low cost estate 2021: le offerte di Volotea

Condizioni dell’offerta

Ecco in dettaglio tutte le condizioni dell’offerta “Acquista un volo, ne avrai un altro gratis”.

Per poter usufruire dell’offerta, e ricevere il secondo biglietto con la stessa tariffa e sullo stesso volo gratis , è necessario acquistare un biglietto con tariffa Value per un volo con partenza entro il 31 luglio 2021 (incluso) . La tariffa Value di Ryanair è la tariffa base di Ryanair che non include il bagaglio ma permette di portare a bordo solo una piccola borsa.

, è necessario per un volo con . La tariffa Value di Ryanair è la tariffa base di Ryanair che non include il bagaglio ma permette di portare a bordo solo una piccola borsa. La prenotazione va fatta entro la mezzanotte di oggi , mercoledì 7 luglio, per più di un passeggero .

, mercoledì 7 luglio, . La promozione è soggetta a disponibilità ed è disponibile solo su tariffe Value e su rotte selezionate (indicate sul sito di Ryanair con un tag in evidenza, accanto al volo in offerta, con la scritta bianca e gialla su fondo nero: “Acquistane uno, ne avrai un altro gratis”.

e (indicate sul sito di Ryanair con un tag in evidenza, accanto al volo in offerta, con la scritta bianca e gialla su fondo nero: “Acquistane uno, ne avrai un altro gratis”. La promozione non si applica ai biglietti spagnoli agevolati e nemmeno sulle tratte nazionali .

ai biglietti spagnoli agevolati e nemmeno . L’offerta non è cumulabile con altre offerte speciali, sconti o promozioni.

Le eventuali modifiche alle prenotazioni effettiate con la promozione “Acquista un volo, ne avrai un altro gratis” saranno soggette alla tariffa standard di modifica del volo descritta nella Tabella delle Tariffe di Ryanair. Si applicano i Termini e condizioni generali di trasporto di Ryanair.

Ulteriori informazioni a questa pagina: www.ryanair.com/it/it/Offertespeciali/acquistane-uno-ne-avrai-un-altro-gratis

Vi consigliamo di leggere molto bene i termini e le condizioni della promozione!

Leggi anche –> Voli super low cost per la Sardegna: nuove rotte per Olbia