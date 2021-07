Voli low cost estate: le offerte di Volotea. Tutto quello che bisogna sapere.

Arrivano nuove offerte per viaggiare low cost in estate. Sono offerte di voli a prezzi scontati vero le principali città e mete di vacanza, da prendere letteralmente al volo. L’ultima compagnia aerea che vi segnaliamo è Volotea, tornata con le sue promozioni sui voli a 9 euro.

Vi avevamo proposto già altre offerte di Volotea per viaggiare in estate, qui vi segnaliamo le ultime aggiornate, per destinazioni in Italia e in Europa. I viaggi verso mete europee sono ora più facili grazie al Green pass europeo, entrato in vigore il 1° luglio.

Ecco tutto quello che dovete sapere sui voli in offerta della compagnia Volotea.

Leggi anche –> Vacanze economiche in Italia 2021: le mete low cost dove andare al mare

Voli low cost estate 2021: le offerte di Volotea

Nuove occasioni da non perdere con Volotea, la compagnia aerea low cost spagnola che collega le città di piccole e medie dimensioni alle capitali europee. La compagnia ha aumentato la sua presenza in Italia negli ultimi anni, con nuove basi e nuovi collegamenti. Parallelamente sono cresciute anche le offerte.

Per viaggiare nell’estate 2021 verso le mete di vacanza, ecco tutti i migliori voli low cost in offerta da Volotea, alla tariffa super scontata di 9 euro a tratta, quasi sempre con la stessa tariffa anche per il viaggio di ritorno. Le offerte di voli scontati sono per destinazioni italiane ed europee, di cui numerose in Grecia, e per luglio. Affrettatevi a prenotare. Ecco i voli low cost per l’estate 2021.

Leggi anche –> Voli low cost: le nuove rotte di EasyJet per le mete di vacanza

Voli da 9 euro a tratta

Da Cagliari a Torino

Da Cagliari a Venezia

Minorca a Verona

Olbia a Verona

Da Cagliari a Pescara

Da Heraklion / Creta a Bari

Heraklion / Creta a Verona

Da Mykonos a Verona

Da Minorca a Venezia

Oblia a Bologna

Olbia a Milano Bergamo

Da Olbia a Venezia

Olbia a Torino

Da Olbia a Bari

Da Zante a Napoli

Zante a Bari

Heraklion / Creta a Napoli

Da Ibiza a Verona

Palma di Maiorca a Verona

Da Spalato a Venezia

Olbia a Trieste

Da Mykonos a Napoli

Da Ibiza a Genova

Olbia a Napoli

Da Mykonos a Torino

Cagliari a Verona

Da Olbia a Pessara

Da Preveza / Lefkada a Napoli

Preveza / Lefkada a Venezia

Da Minorca a Torino

Da Catania a Tolosa

Olbia a Lione

Da Cagliari a Nantes

Da Venezia a Tolosa

Cagliari a Bordeaux

Cagliari a Tolosa

Da Napoli a Nantes

Da Bari a Lione

Olbia a Strasburgo

Da Cagliari a Lione

Da Venezia a Minorca

Venezia ad Atene

Venezia a Cefalonia

Da Venezia a Mykonos

Da Verona a Zante

Venezia a Preveza / Lefkada

Da Torino a Skiathos

Palermo a Santorini

Da Bari a Zante

Da Venezia a Santorini

Venezia a Zante

Da Bari a Mykonos

Bari a Santorini

Da Verona a Heraklion / Creta

Bari a Heraklion / Creta

Da Verona a Mykonos

Da Venezia a Heraklion / Creta

Venezia a Skiathos

Da Venezia a Karpathos

Da Torino a Mykonos

Bari ad Atene

Da Napoli a Mykonos

Da Venezia a Spalato

Cagliari a Praga

Leggi anche –> Vacanze in Sardegna low cost: dove andare, le occasioni migliori