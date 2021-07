Quali sono le spiagge più belle e nascoste della Toscana da scoprire per un viaggio in questa estate 2021?

Trovare delle spiagge da sogno non significa per forza andare in vacanza dall’altra parte del mondo. Tantomeno scegliere per forza mete come la Sardegna. La Toscana e le sue spiagge, ad esempio, danno del filo da torcere a molte altre destinazioni più quotate. In questa regione infatti ci sono delle spiagge nascoste e meravigliose che meritano di essere viste e scoperte perché vi permetteranno di trascorrere delle giornate in spiaggia indimenticabili. Evitando anche la ressa e la calca tipica di zone nettamente più quotate come il Salento. Ma scopriamo insieme quali sono.

Toscana, le spiagge nascoste più interessanti da scoprire

Da quelle più sabbiose a quelle invece più rocciose, le spiagge toscane sono perfette per tutti i gusti. Potrete ad esempio scoprire la Feniglia, una località di mare straordinaria perfetta per famiglie e bambini perché caratterizzata da acqua bassa e tiepida. Collocata in un’insenatura naturale, circondata da una pineta dove potersi rinfrescare è senza dubbio una delle principali spiagge da scoprire della Costa dell’Argentario.

Altra spiaggia interessante, nascosta ma non troppo, si trova nella zona di Porto Ercole, proprio nel cuore dell’Argentario: Spiaggia Lunga. Considerata tra le più belle tra quelle nascoste e meno frequentate della Toscana è caratterizzata da un mare da sogno con delle sfumature bellissime di colore che vanno dal blu al turchese, passando per il verde smeraldo. Il litorale è sabbioso, ideale anche per fare snorkeling.

Terza spiaggia imperdibile è Cala Bagno delle Donne in provincia di Grosseto. Qui la spiaggia sembra letteralmente tuffarsi in un mare bellissimo, dai colori brillanti, luminosi e trasparenti. Ci potrete arrivare tramite una piccola strada, perfetta per chi cerca la tranquillità perché non è facilmente raggiungibile dalle auto, come invece altre località. Inoltre, se siete amanti dello snorkeling, qui potrete indossare la maschera e ammirare tutti i pesci che si trovano sul fondale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da • G I O R G I A🌹🦋 (@je_doubleg)

Le baie toscane più belle

Queste sono solo tre delle tantissime spiagge toscane che meritano di essere scoperte questa estate. Noi vi abbiamo dato un suggerimento, ora sta a voi partire alla volta della Toscana per una vacanza al mare indimenticabile.