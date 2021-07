Guida di Lefkada alle spiagge più belle e spettacolari dell’isola. Tutte le informazioni.

Con le nostre guide sulla Grecia vi abbiamo portato alla scoperta di isole ed arcipelaghi da sogno. Luoghi dove andare al mare e dove ammirare un territorio suggestivo, aspro e vulcanico o di falesie ricoperte di vegetazione. Le isole greche hanno moltissimo da offrire, dal paesaggio naturale all’arte, storia e cultura.

Vi abbiamo fatto conoscere le Isole Ionie e vi abbiamo portato sulle singole isole, per farvi conoscere le loro meraviglie naturali e artistiche. Dopo avervi proposto la guida generale alla bellissima isola di Lefkada, vi portiamo alla scoperta delle sue bellissime spiagge.

Guida di Lefkada alle spiagge più belle

L’isola di Lefkada ha spiagge bellissime, tra le più belle di tutta la Grecia e del Mediterraneo. Spiagge di sabbia bianchissima e sassolini, mare turchese e azzurro, bianche falesie a picco sul mare e ovunque una vegetazione rigogliosa di pini, cipressi, cipressi, platani, querce e ulivi secolari e altre essenze mediterranee. Un paesaggio meraviglioso e rilassante, dove abbandonarsi sotto al sole e all’ombra delle pinete, fare il bagno in acque trasparentissime, escursioni in barca e surf. Ecco le spiagge più belle dell’isola di Lefkada, tutte da visitare.

Porto Katsiki

La spiaggia di Porto Katsiki, una delle più belle e famose, si affaccia sulla costa sud-occidentale in mare aperto ed è vicina a capo Lefkada. È una baia stupenda, chiusa da un ripido costone roccioso dal quale si scende per una ripida scalinata per accedere alla spiaggia di sabbia bianchissima, bagnata da un mare color turchese acceso. Alla spiaggia si arriva anche via mare con i traghetti per le escursioni.

Vassiliki

La spiaggia di Vassiliki si trova sulla costa meridionale dell’isola di Lefkada. Si apre su una grande baia pianeggiante e verde, dove si affacciano hotel, resort e campeggi. È una baia protetta con acque calme e cristalline e fondale basso.

Afteli

Quella di Afteli è una piccola baia rocciosa affacciata sulla costa meridionale e circondata dalla macchia mediterranea. Qui il marre è trasparente color smeraldo. Si arriva arriva alla baia da una lunga strada che scende dalla montagna sul mare.

Mikros Gialos

Un’altra baia molto bella e frequentata della costa meridionale di Lefkada è Mikros Gialos. L’arenile è formato da ciottoli bianchi e anche qui le acque sono trasparenti e color smeraldo. La baia è protetta e circondata dalla vegetazione.

Κavalikefta

La spiaggia di Κavalikefta è un fazzoletto di sassolini bianchi e rocce che affiorano a riva situato sotto la scogliera della costa occidentale di Lefkada. Si raggiunge percorrendo un tortuosa strada di tornanti che scende dal costone roccioso e dal villaggio di Kalamitsi. Anche qui troviamo un mare dai colori stupendi.

Kathisma

Sempre sulla costa occidentale troviamo un’altra bellissima spiaggia, Kathisma. E’ una lunga spiaggia di sabbia bianca mista a ciottoli e ben attrezzata, chiusa lateralmente da scogliere. Si arriva qui scendendo una strada asfaltata di tornanti con vista mozzafiato sul mare.

Agios Nikitas

Sulla costa nord-occidentale di Lefkada sorge il villaggio di Agios Nikitas, in prossimità di un promontorio dove si affacciano diverse spiagge molto belle. A sud del promontorio, si trova la spiaggia di Milos, una lunga distesa di sabbia bianca chiusa da scogliere e bagnata dal mare azzurro intenso. A nord la costa è più rocciosa e la spiaggia, di sassolini e rocce, più stretta, ma i colori del mare sono da sogno, un turchese limpidissimo e trasparente.

Agios Ioannis

Agios Ioannis è la spiaggia della costa nord-occidentale vicina alla città di Lefkada. Ha alle spalle la grande laguna a nord dell’isola. È una spiaggia sabbiosa, selvaggia ma anche servita da strutture ricettive.

Nydri

Sulla costa orientale dell’isola di Lefkada troviamo la località turistica di Nydri, con diverse baie e spiagge di mare calmo, grazie alla posizione, rivolta verso la Grecia continentale e le insenature protette.

Egremni

Infine la spiaggia di Egremni. Considerata la più bella e spettacolare di tutta Lefkada e una delle spiagge più belle della Grecia e del Mar Mediterraneo, purtroppo nel novembre del 2015 ha risentito del forte terremoto che ha colpito l’isola. Il sisma ha fatto crollare la falesia sopra la spiaggia della costa occidentale, riducendola drasticamente e distruggendo la scalinata di accesso che scendeva dalla roccia. Nei mesi successivi la scalinata è stata ristrutturata, aggiungendo nel tratto finale una scalinata in legno. La spiaggia, quindi, è stata recuperata. Egremni ha un arenile si sabbia e sassolini bianchissimi e un mare turchese e azzurro abbaglianti.

VIDEO: Guida di Lefkada alle spiagge più belle