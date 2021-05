Noi vi aspettiamo qui! Nelle spiagge Bandiera Blu della Grecia

Se ancora non avete prenotato è tempo di accelerare per godersi la bellezza delle spiagge Bandiera Blu della Grecia.

L’ambito riconoscimento delle Bandiere Blu non è solo un marchio di valore per le spiagge italiane. Anche in Grecia infatti ben 545 lidi sono stati premiati con questo importante vessillo e questo non fa che accrescere la nostra voglia di partire per una vacanza o un viaggio in Grecia!

Abbandoniamo momentaneamente le più gettonate e quotate mete come l’isola di Santorini e scopriamo altre spiagge da sogno nella penisola ellenica. Basta guardare qualche foto per rendersi conto che si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre.

Quali sono le Bandiere Blu in Grecia?

Ovviamente non possiamo citarvi tutte e 545 le spiagge, ma possiamo dirvi che nella Calcidica si trovano ben 96 bandiere blu. Questa regione è famosa per le sue spiagge bianchissime e da anni è la pluripremiata. In questo 2021 si sono aggiunte ben due lidi che hanno ottenuto la Bandiera Blu quindi una sorta di continuo miglioramento che invoglierà sempre più turisti a godere di questi lidi. Anche Rodi migliora il suo record personale di Bandiere Blu arrivando a ben 49 spiagge premiate.



E nelle isole?

Se preferite invece trovare lidi da sogno con acqua cristallina tra le isole, quest’anno la più premiata è Cefalonia con 16 arenili che vi trascineranno in un sogno ad occhi aperti. Non possiamo poi dimenticare Creta che si è aggiudicata ben 40 riconoscimenti e sicuramente potreste pensare di visitare sia quest’isola, ricca di storia, che i suoi lidi. Un paradiso per tutti, ma soprattutto per chi ama fare snorkeling perché qui le acque cristalline vi permetteranno di vivere emozioni incredibili. Se avete tempo e modo poi non dimenticate di vistare le spiagge bandiera blu della Grecia che si trovano a Zacinto o Zante che dir si voglia. La spiaggia del Relitto, inutile dirlo, è una delle più belle ed emozionanti da vedere in assoluto.

Insomma, se avete deciso che per questa estate 2021 è tempo di andare alla scoperta della Grecia e delle sue spiagge Bandiera Blu queste sono solo alcune delle mete da segnare sulla vostra road map!