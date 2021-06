By

Ondate di calore: i bollettini aggiornati per il weekend del 25-27 giugno. Le info utili.



Sono giorni di gran caldo sull’Italia, con temperature che in alcune zone hanno superato i 40° C. Questo weekend dovremo avere un po’ di tregua. Invece, sarà all’inizio della prossima settimana che avremo il giorno più caldo dell’estate.

Nel frattempo, il Ministero della Salute ha pubblicato i bollettini aggiornati sulle ondate di calore per il weekend del 25-27 giugno 2021. I bollettini vengono pubblicati per segnalare ai cittadini quelle condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, a causa di temperature e tassi di umidità elevati.

I bollettini segnalano le condizioni climatiche di 27 città italiane, da Nord a Sud, con i relativi livelli di rischio.

Nonostante questo weekend non sarà afoso come i giorni precedenti, tuttavia in diverse città farà molto caldo. A queste è stato assegnato il bollino rosso, quello che indica il livello di rischio 3, il massimo. Ecco cosa bisogna sapere.

Ondate di calore: i bollettini per il weekend del 25-27 giugno

Come riporta il Ministero della Salute, le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, con forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Ecco perché il Ministero pubblica i bollettini sulle ondate di calore.

Durante la stagione estiva, da maggio a settembre, il Ministero elabora bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore, segnalando i possibili rischi per la salute delle persone.

Livelli di rischio

I livelli di rischio vanno da 0 a 3 e sono indicati con i bollini di colore verde, giallo, arancio e rosso.

Livello 0, bollino verde : rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione.

: rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Livello 1, bollino giallo : è di pre-allerta , indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

: è di , indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Livello 2, bollino arancione : indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute , in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili (anziani, bambini piccoli, persone con malattie croniche).

: indica che possono rappresentare , in particolare nei (anziani, bambini piccoli, persone con malattie croniche). Livello 3, bollino rosso: indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

In caso di livello 2 e 3 di caldo è sconsigliata l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, tra le 11.00 e le 18.00. Va evitata l’attività fisica intensa, quando fa molto caldo. Vanno evitate anche le zone molto trafficate, soprattutto da parte dei soggetti più fragili.

È consigliabile restare in casa durante le ore più calde e uscire quando è più fresco. I consigli, poi, sono i classici: bere molta acqua e indossare indumenti leggeri.

Bollettini per le città italiane nel weekend 25-27 giugno

Ecco le città italiane più a rischio di ondate di calore per il weekend del 25-27 giugno. Le città con il bollino rosso (livello 4) sono tutte al Centro-Sud.

Attenzione dunque alle temperature e state il più possibile all’ombra e al fresco.

