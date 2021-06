By

Meteo weekend 25-27 giugno: ancora caldo torrido ma attenzione ai temporali. Le previsioni del tempo.

Siamo arrivati a un altro weekend, l’ultimo di giugno. L’estate astronomica è entrata lunedì scorso, portando finalmente la cancellazione del coprifuoco in Italia ma anche il caldo soffocante. Ancora qualche giorno di giugno la prossima settimana, poi dalla metà sarà luglio.

In questi ultimi dieci giorni di giugno abbiamo avuto un aumento esponenziale delle temperature, dopo maggio quasi freddo e un inizio del nuovo mese incerto. L’afa, però, ci rende più difficile respirare i cieli velati di questi giorni creano una cappa d’aria ancora più opprimente. C’è da augurasi che il vento ripulisca il cielo presto.

Nel frattempo, il caldo africano continuerà anche nei prossimi giorni e nel weekend. Non mancherà, tuttavia, qualche temporale al Nord. Di seguito le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo weekend 25-27 giugno: ancora caldo torrido, attenzione ai temporali

Gran parte d’Italia continua ad essere dominata dall’anticiclone africano che sta portando caldo torrido e afoso soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature massime hanno raggiunto e anche superato i 40° C. Al Nord, Italia, invece sui settori occidentali di confine sono arrivate le piogge e i temporali, portati da una perturbazione che sta interessando la Francia e l’Europa centrale. Le piogge si estenderanno alla Pianura Padana, in particolare in Piemonte e nella Lombardia occidentale. Piogge e temporali, anche forti, raggiungeranno anche le Alpi centrali e orientali.

Altri piovaschi sono previsti lungo la dorsale appenninica al Centro Sud, tra Lazio e Campania, portati da nubi provenienti dal Nord Africa che raggiungeranno la Penisola. La situazione, tuttavia, migliorerà nella serata di giovedì 24 giugno.

Per venerdì 25 giugno, il tempo sarà soleggiato su gran parte del Nord a inizio giornata, dopo i temporali del giorno prima. Il tempo instabile, tuttavia, tornerà a metà giornata sul Alpi, in particolare quelle centro-orientali, dove sono attesi nuovi rovesci e temporali. Le precipitazioni raggiungeranno le pianure della Lombardia orientale, quelle del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove potranno verificarsi temporali anche forti.

Al Centro-Sud, invece, i cieli saranno offuscati da stratificazioni anche estese, con possibili piovaschi o temporali tra basso Lazio, alta Campania e Sardegna.

Ancora cieli offuscati da stratificazioni alte sulle regioni centro-meridionali, specie peninsulari, qualche piovasco possibile tra basso Lazio, alta Campania. Qualche pioggia è attesa anche sulla Sardegna e sulla Sicilia settentrionale. Le temperature continueranno a essere elevate seppure in lieve calo, soprattutto al Sud, con le massime intorno ai 38-40° C.

Previsioni per sabato e domenica

Il weekend sarà ancora caratterizzato dal gran caldo afoso ma non mancheranno i temporali, seppure isolati. Sulla Francia, infatti, è ancora presente la circolazione depressionaria che transitando verso Est intaccherà l’anticiclone africano, presente sull’Italia, sul suo bordo superiore. Questa situazione porterà nuovi rovesci e temporali sulle Alpi e allenterà la morsa del caldo al Centro-Sud, portando un lieve calo delle temperature. Farà ancora abbastanza caldo al Sud ma si respirerà meglio al Centro Nord.

Nella giornata di sabato 26 giugno, il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte d’Italia. I cieli quasi ovunque saranno sereni o poco nuvolosi, salvo qualche variabilità sulle Alpi, con piogge e rovesci sulle zone centro-orientali. I fenomeni comunque si esauriranno in serata. Altrove sarà prevalente il bel tempo, salvo qualche stratificazione alta al Sud, sulle regioni peninsulari e sulle isole. Le temperature si manterranno stabili. Le massime saranno ancora sui 40 e anche sopra i 40 gradi sulla Sicilia orientale. Mentre tra Puglia, Basilicata e Calabria raggiungeranno fino a 38° C.

Anche domenica 27 giugno sarà una giornata stabile e soleggiata, con l’eccezione del Nord Italia dove aumenterà l’instabilità, prima con annuvolamenti e poi con le piogge. La perturbazione dalla Francia porterà nuovi rovesci e temporali sulle Alpi, in particolare quelle occidentali. In serata le precipitazioni raggiungeranno le Alpi centro-orientali. Altrove sarà prevalente il bel tempo. Le temperature scenderanno lievemente al Sud, con picchi fino a 36-38° C; mentre risaliranno al Centro-Nord.

