Appuntamento stasera con la Superluna di fragola. Tutti con gli occhi all’insù. Le informazioni utili.

Non perdete questa sera il nuovo appuntamento con la Superluna, ovvero la Luna piena al perigeo, il punto più vicino alla Terra. Da vedere anche perché sarà l’ultima Superluna dell’anno 2021.

Il fenomeno si verificherà al tramonto, dalle 20.40, l’ora esatta in cui il nostro satellite naturale raggiungerà il plenilunio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Appuntamento stasera con la Superluna di fragola: come e quando

Torna un nuovo appuntamento con la Superluna, la terza in tre mesi. Dopo la Superluna rosa di aprile e la Superluna dei fiori di maggio, arriva la Superluna di fragola. Anche in questo caso il nome non è dovuto al particolare colore della Luna ma alla tradizione, dei nativi del Nord America, di dare un nome alla Luna piena a seconda della stagione e del ciclo agricolo. Così la Superluna di fragola è quella della stagione della raccolta delle fragole, che in Nord America è a giugno.

Come abbiamo spiegato, il nome Superluna non è scientifico, risale al 1979 ed è stato usato per indicare con enfasi il fenomeno della Luna piena al perigeo, ovvero quando raggiunge il punto dell’orbita più vicino a quello della Terra. Quando questo fenomeno astronomico si verifica, la Luna appare più grande e luminosa del solito, anche se la differenza da una normale Luna piena non è sempre così evidente a occhio nudo. La differenza è di circa il 10-14% in grandezza in più.

Lo spettacolo, comunque, è sempre assicurato. Se quella di stasera non sarà come la Superluna dello scorso maggio, la più vicina alla Terra, merita comunque di essere ammirata. Anche perché sarà l’ultima del 2021. Tutti con gli occhi al cielo, stasera!

Se il tempo non fosse buono o se desiderate vedere la Superluna nei minimi dettagli, consigliamo la diretta web del Virtual Telescope Project, che partirà dalle ore 19.00.