Lo squalo sbuca dal nulla e lo divora davanti ai turisti: il video è incredibile

Il video di un attacco a sorpresa di uno squalo ai danni di un uccello sta facendo il giro del mondo.

Durante l’estate le persone che trascorrono il tempo in mare sono molte di più rispetto all’inverno, è ovvio. E in questo periodo dell’anno, per altro, ci sono anche molti più animali che si muovono in mare alla ricerca di cibo. Non dovrebbe stupire quindi che gli avvistamenti di delfini, balene e altri cetacei aumenti. Ma allo stesso tempo non dovremmo rimanere a bocca aperta nemmeno se si avvistano molti più squali. Certo è che lo spettacolo cui hanno assistito questi turisti è piuttosto spaventoso e non comune.

L’attacco dello squalo bianco

Siamo in Australia, nella zona meridionale dell’isola, nei pressi di Port Lincoln e qui un barca con a bordo dei turisti stava facendo delle classiche riprese della loro gita in barca. Peccato che, nel momento in cui hanno inquadrato un simpatico uccellino che si era appollaiato in acqua davanti alla loro barca sia successo qualcosa di incredibile.

Un grande squalo bianco è infatti sbucato dal nulla e ha divorato il piccolo uccellino in un secondo. Una scena degna del film “Lo Squalo”, che ha sicuramente lasciato senza parole i presenti, ma che alla fine è un normale momento di caccia.

Le tecniche di caccia e l’habitat di questo squalo

Lo squalo bianco vive in Australia, è una specie molto presente nelle coste meridionali, ma anche in Sudafrica, California, Messico, Stati Uniti e Nuova Zelanda. Ciò a cui si sono trovati davanti i turisti è un comportamento di caccia prettamente normale, infatti questo pesce utilizza la tecnica dell’agguato non gira attorno alla preda, ma la sorprende da sotto. Esattamente come è successo con l’uccello nel video. In alcuni casi agguanta la preda quando è ancora in acqua, ma la foga nella risalita dell’agguato fa sì che lo squalo sbuchi dalla superficie dell’acqua con in bocca la preda facendo un gigantesco balzo.

Insomma, quello nel video è stupefacente, ma in realtà è un comportamento assolutamente normale per lo squalo e le sue tecniche di caccia. Certo, riprendere dal vivo un momento così fa venire i brividi. Chissà come ci saremmo sentiti noi davanti ad una scena del genere! Voi che ne pensate?