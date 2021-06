Cristina D’Avena in vacanza al mare: il costume è da capogiro

La foto di Cristina D’Avena in bikini in Liguria lascia i fan senza fiato e aumenta la voglia di fare una vacanza in questa destinazione da sogno.

Sono tanti i vip che stanno partendo per le vacanze estive proprio in questo periodo dell’anno. Fra di loro c’è anche Cristina D’Avena che si è mostrata ai fan durante una giornata al mare in Liguria con un bikini da capogiro. La star delle sigle dei cartoni animati ha così lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan su Instagram.

Cristina D’Avena in vacanza al mare

Una vacanza al mare in questi giorni di estrema calura estiva è praticamente d’obbligo. È come se le previsioni meteo indicassero a tutti la necessità di partire e così ha fatto Cristina D’Avena. La cantante ha mostrato un lato di sé ai fan che non tutti conoscevano, ossia un fisico mozzafiato. La donna si è immortalata con un costume sulle spiagge liguri e, più che dal paesaggio, i suoi followers sono rimasti estasiati dalla sua bellezza che ha illuminato anche il cielo plumbeo che era alle sue spalle.

Il lato sensuale della cantante dei cartoni animati

Foto come queste non sono una novità per la D’Avena che ultimamente sta mostrando spesso questa sua vena nettamente più sensuale. Se pensiamo poi che Cristina D’Avena ha 56 anni questo fisico messo in bella mostra da un bikini striminzito è ancora più bello. Foto che ha regalato grande gioia ai fan, ma sicuramente anche al compagno Massimo Palma. L’uomo è legato alla cantante di Kiss Me Licia ormai da anni e in svariate interviste ha spiegato di sentirsi innamoratissima e molto fortunata.

Dove si trova Cristina D’Avena?

Dove sia stata scattata questa foto di preciso non lo sappiamo. Cristina D’Avena ha indicato come posizione soltanto un generico “Liguria”. Le spiagge in questa regione d’Italia sono tantissime e soprattutto molto belle. Le mete più quotate sono sicuramente le 5 Terre, ma non mancano di attirare turisti anche altre destinazioni come Bergeggi, Sanremo, Varigotti, Porto Venere, La Spezia…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Una Liguria tutta da scoprire per queste vacanze estive 2021 e che ora Cristina D’Avena ha reso ancora più interessanti grazie a queste foto.