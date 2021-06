Offerta last minute Ryanair per giugno: i voli low cost. Tutte le informazioni utili.

Continuano le offerte di voli low cost a prezzi super scontati per viaggiare in estate, anche subito. L’ultima promozione che vi segnaliamo, infatti, è un’offerta last minute di Ryanair per partire a giugno.

L’offerta è per volare in Italia, in Europa e verso tutte le destinazioni limitrofe servite dalla compagnia aerea low cost. I biglietti vanno prenotati entro il 16 giugno. Pertanto è bene affrettarsi. Ecco cosa bisogna sapere.

Leggi anche –> Voli low cost per l’estate: le offerte di Vueling

Offerta last minute Ryanair per giugno: i voli low cost da prenotare subito

Le ultime offerte di voli Ryanair super scontati per viaggiare a giugno partono da un prezzo base di 9,99 euro a tratta. Come sempre, tuttavia, sono disponibili tariffe ancora più basse, con diversi voli da 4,99 euro, specialmente negli aeroporti maggiormente serviti dalla compagnia low cost.

Per usufruire della nuova promozione, i voli scontati vanno prenotati entro il 16 giugno e sono per viaggiare fino alla fine del mese di giugno.

Anche per queste prenotazioni, Ryanair continuerà ad applicare l’opzione introdotta nei mesi scorsi “Cambio Volo Zero” o “Zero spese di modifica”. L’offerta ora vale per tutte le prenotazioni effettuate tra il 10 giugno 2020 ed il 30 settembre 2021, per voli in partenza fino al 31 dicembre 2021. I clienti Ryanair potranno cambiare la propria prenotazione fino a 2 volte, senza pagare supplementi. Le modifiche vanno effettuate entro i 7 giorni dalla partenza. Si dovrà pagare solo l’eventuale differenza di prezzo tra vecchio e nuovo volo (come da prezzo pubblicato sul sito web di Ryanair al momento della modifica, precisa la compagnia). Il cliente, invece, non riceverà una differenza di prezzo se la nuova prenotazione dovesse costare meno della prima.

Riguardo all’opzione di cambio di volo senza pagare supplementi, tuttavia, Ryanair è stata pesantemente multata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette.

I voli in offerta

Per aiutarvi nella scelta, vi segnaliamo alcuni dei voli super scontati di Ryanair per viaggiare nel mese di giugno. Le tariffe segnalate sono di sola andata e a persona.

È dall’aeroporto principale di Ryanair in Italia, quello di Milano-Bergamo Orio al Serio che parte il maggior numero di voli scontati, anche a tariffe super low cost. Dallo scalo bergamasco partono tre voli da 4,99 euro: per Katowice, Londra (Stansted) e Zagabria. Partono da 7,99 euro i voli per: Billund, Breslavia, Budapest, Cracovia, Dublino, Edimburgo, Göteborg Landvetter, Kalamata, Kahrkiv Inetrnational, Lourdes, Manchester, Odessa International, Poznan, Santander, Vienna e Vitoria. In offerta un volo a 8,79 euro per Tmisoara. Poi i voli da 9,99 euro diretti a: Barcellona El Prat, Colonia, Lisbona, Madrid, Porto, Siviglia e Valencia. Mentre per Bruxelles (Charleroi) parte un volo da 11,24 euro.

Da Milano Malpensa sono in offerta due voli a 4,99 euro per Dublino e Londra (Stansted). Poi, voli da 7,99 euro per Corfù, Machester, Porto, Valencia e Zante. Un volo a 8,24 euro per Vienna. Due voli a 9,06 euro per Catania e Palermo. Poi i voli a 9,99 euro per Barcellona El Prat, Heraklion (Creta), Kaunas, Madrid e Santorini.

Leggi anche –> Vacanze economiche in Italia 2021: le mete low cost dove andare al mare