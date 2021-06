L’attore turco si è concesso una vacanza sulla costiera amalfitana fra Positano e Capri. In compagnia della sua Diletta Leotta, ma non tutti hanno gradito le foto

Quando Can Yaman arrivò in Italia qualche anno fa, dopo il successo televisivo di Daydreamer, le fan lo aspettavano assiepate per ore sotto il suo albergo. Tutte innamorate pazze di questo bel ragazzone turco e tutte che volevano almeno una foto con lui. Ora in tempi di emergenza covid e di stratagemmi di privacy le fan si raccolgono su instagram. Le foto di Can Yaman in vacanza in Costiera Amalfitana hanno spopolato su Instagram. Ma con un po’ di nervosismo.

Le foto di Can Yaman a Positano e Capri

L’attore turco è partito per una breve vacanza in yacht in uno dei luoghi più belli della nostra Italia, la costiera Amalfitana e Capri. Can Yaman ha postato alcuni scatti della sua fuga di lusso al mare. Una foto lo ritrae in barca con alle spalle Positano e una birra fra le mani e un’altra in compagnia di Diletta Leotta con il panorama dei Faraglioni di Capri.

Le due foto hanno raccolto quasi 1 milione di like ognuna, ma anche molti commenti al vetriolo. La relazione con l’inviata sportiva di DAZN infatti non piace e non convince. Sono pochi i fan che credono al vero amore, molto di più quelli che ritengono questa relazione una trovata pubblicitaria e una vetrina per entrambi.

Tanto che la foto a Capri sembra studiata a tavolino: poco elegante, poco affettuosa, ma molto sexy e provocante, accompagnata da citazione, insomma perfetta per instagram, troppo perfetta sostengono alcuni follower. E d’altronde non sarebbe la prima volta che una loro foto susciti nervosismi.

I due furono accusati perfino di fotomontaggio – la foto dibattuta era con un cavallo bianco – fatto apposta per rimediare like. Qualcuno infastidito ritiene che i due si stiano spingendo troppo oltre in questa ‘farsa’. Ma altri fan invece sostengono che sia vero amore.

Intanto anche la Leotta non si è lasciata sfuggire l’occasione di condividere sui social la vacanza a Capri. D’altronde in tempi di influencer e follower che valgono oro non si può perdere tempo.

Capri e la costiera Amalfitana per un weekend di vacanza

Al di là della relazione sentimentale di Can Yaman e Diletta Leotta il luogo che hanno scelto per la loro vacanza è davvero straordinario. La costiera Amalfitana è Patrimonio Unesco e Capri è candidata a diventarlo. Indubbiamente visitare questi luoghi vuole dire vedere una natura selvaggia e bellissima e borghi incantevoli. Insomma il connubio perfetto fra uomo e ambiente.

Se non possedete uno yacht potete sempre affittare una barca con skipper e fare un tour fra Positano e Capri. Altrimenti potete prendere uno dei tanti traghetti che fanno la spola e andare a visitare Capri anche con un andata e ritorno in giornata.

La Costiera Amalfitana offre paesi incantevoli come Positano, Amalfi con il suo duomo, Vietri e le sue famose ceramiche, potete fare un trekking lungo il Sentiero degli Dei e ammirare panorami spettacolari o semplicemente rilassarvi in spiaggia. Uno dei modi migliori per visitare questo tratto di litorale è con un tour in auto: non è impegnativo e vi permetterà di vedere tutte le bellezze di questo luogo.

Se invece volete andare a Capri i traghetti partono in estate anche da Positano e Amalfi, oltre che da Salerno e Ischia e durante l’inverno da Napoli e Sorrento. Una volta arrivati a Capri d’obbligo una sosta alla celebre piazzetta, poi gambe in spalla e andate sulla spettacolare via Krupp. Irrinunciabile un giro in barca per vedere da vicino i Faraglioni simbolo dell’isola e la spettacolare Grotta Azzurra.

Can Yaman e Diletta Leotta insomma hanno scelto un luogo bellissimo, la Costiera Amalfitana, Positano e Capri, per la loro vacanza. Una buona idea per una fuga di un weekend.