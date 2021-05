La Sardegna è una destinazione ambitissima in estate. Ma quanto costa passare una settimana di vacanza in Sardegna in estate? Ecco i prezzi e come poter risparmiare

La sua indiscutibile bellezza ha reso la Sardegna una delle mete estive più ambite, ma spesso e – in realtà a torto – è considerata una destinazione esclusivamente per vacanzieri abbienti. Ma è proprio così? Quanto costa una settimana di vacanza in Sardegna? Si può riuscire a spendere il giusto e trascorrere una vacanza low cost? Sì, la Sardegna può essere per tutte le tasche.

Dalla spiaggia di Ramazzino alla spiaggia del Poeto, da Sassari a Oristano a Cagliari, l’isola riesce a conciliare le diverse esigenze dei viaggiatori e i diversi portafogli. In Sardegna potrete avere una vacanza di lusso sfrenato che costa un’occhio della testa o una vacanza low cost e molto economica.

Quanto si spende per una vacanza in Sardegna

In Sardegna potrete spendere tantissimo come pochissimo. Ci sono molte variabili che influiscono sul prezzo finale della vostra vacanza di una settimana in Sardegna. Cosa può portarvi da un estremo all’altro? Ovviamente il periodo in cui andate in vacanza, ma anche dove e i locali che frequenterete.

Se volete passare tutte le serate al Billionaire a bere champagne e girare per i locali della Costa Smeralda nella settimana di Ferragosto preparatevi a staccare assegni o a indebitarvi. Se invece scegliete il sud-ovest oppure Oristano magari a giugno o settembre di soldi ne risparmierete parecchi.

Dunque sul costo di una vacanza in Sardegna incide

la zona in cui andate in vacanza

il periodo di alta o bassa stagione

il tipo di alloggio

le offerte dei voli o traghetti

la scelta dei locali

Quando andare in Sardegna

I mesi di giugno e settembre sono i mesi di bassa stagione. Tutto costa meno: dall’alloggio ai voli al traghetto. In questo periodo anche la blasonata Costa Smeralda diventa più accessibile per non parlare dei luoghi meno famosi in cui potrete trascorrere una vacanza davvero low cost.

Agosto è un mese in cui i prezzi schizzano in alto in tutta l’isola e trovare soluzioni a buon mercato vi richiederà un po’ di pazienza, ma se vi organizzate per tempo prenotando con congruo anticipo – soprattutto volo o traghetto – riuscirete a risparmiare. Facendo attenzione anche alle zone dove andare ad agosto in Sardegna.

Dove andare in vacanza in Sardegna per risparmiare

La scelta della zona della Sardegna dove andare in vacanza influirà notevolmente sul vostro budget.

Le zone più care dell’isola sono la parte nord-est corrispondente alla Costa Smeralda, da Olbia fino a Santa Teresa di Gallura. Qui nelle località più in come Porto Cervo e Porto Rotondo diventano specie ad agosto esorbitanti. Non economica è specie in alta stagione la costa est nella zona di San Teodoro fino a Cala Gonone e quella nord ovest di Stintino; molto cara un’altra località vip Villasimius e il sud est.

La zona più economica della Sardegna è invece la parte ovest, ovvero la zona di Alghero e Oristano e la parte Sud ovest verso Sant’Antioco e isola di San Pietro.

A parte la Costa Smeralda e Villasimius dove le eccezioni sono piuttosto rare, nel resto dell’isola potrete comunque trovare un’ampia varietà di prezzi e soluzioni economiche anche nella scatenata San Teodoro o nella pittoresca Castelsardo.

Dove dormire in Sardegna

In Sardegna si possono trovare alberghi di lusso, case sulla spiaggia da affittare o attrezzatissimi camping. Chiaramente sarà il budget che vi siete prefissati a guidare la vostra scelta. In Sardegna anche i campeggi, soprattutto in zona Costa Smeralda, possono essere di lusso e non sempre sono garanzia di risparmio. Controllate prima di prenotare.

La maggior parte dei camping offre però soluzioni economiche ed è possibile trovare campeggi che prevedono solamente una quota per ogni adulto e dei piccoli contributi per la corrente. Con 15 euro al giorno, tutto incluso, potrai stanziarti facilmente. Anche l’ affitto delle case è un’ottima idea per dividere le spese.

Ma se avete intenzione di non badare a spese di alloggio – e ve lo potete permettere – la Sardegna è disseminata da resort di lusso e villaggi esclusivi dove potersi rilassare senza muovere un dito. I fantasmagorici resort a Villasimius vi dicono nulla? Più di 800 euro a notte.

Come arrivare in Sardegna

Le spese di viaggio possono diventare una voce importante se non ci si organizza per tempo. Soprattutto per i trasporti prenotare con anticipo può fare la differenza: se vi riducete a fine luglio a prenotare il traghetto per la settimana di ferragosto rischiate il salasso. Specie ad inizio estate poi sono numerose le offerte: visitate i siti delle compagnie di navigazione o aeree in cerca di qualche offerta.

La scelta fra aereo e traghetto dipende anche dal tipo di vacanza, dai costi e da dove andate. Gli aeroporti della Sardegna sono Olbia, Alghero e Cagliari che sono collegati con le principali città del Continente.

Andare in aereo in Sardegna

L’aereo ha il vantaggio di accorciare i tempi, appena un’ora di volo, ma riduce il numero di bagagli che vi potete portare con voi. Inoltre, a meno che la vostra destinazione non coincida con la città dell’aeroporto, dovrete spostarsi per raggiungere la vostra meta o affittando un auto o con i mezzi. Insomma o viaggiate leggeri o dovete noleggiare un auto. Il che non è un problema – in aeroporto ci sono noleggi auto – ma incide sul prezzo della vacanza.

Andare in traghetto in Sardegna

Il traghetto impiega dalle 5 ore alle 7.30 per arrivare in Sardegna. I collegamenti sono da Genova, Savona Livorno e Civitavecchia per Olbia e Golfo Aranci, da Napoli e da Palermo per Cagliari. Ci sono rotte anche per Arbatax, ma in numero minore. Spesso la formula passaggio ponte è la soluzione più economica, inoltre potete caricare la vostra auto – risparmiando sul costo del noleggio – e stiparla di bagagli.

Se avete poi animali con voi il traghetto è la scelta migliore per portare il vostro amico a quattro zampe con voi in vacanza.

Mangiare in Sardegna: cosa e dove

Pane carasau, Pecorino sardo dop, seadas e il maialino (purcheddu) da latte cotto allo spiedo: queste sono solo alcune delle tantissime pietanze autoctone. Ma dove mangiarle per non spendere molto?

Negli agriturismi fuori dai centri balneari o dal centro della città. Immersi nella natura, in un’atmosfera caratteristica dove si possono sentir suonare antichi canti sardi, si avrà modo di mangiare molto spendendo davvero poco.

Se invece scegliete una cena di pesce in un ristorante fronte mare i prezzi ovviamente salgono. Come spesso accade nelle isole i piatti tipici sono a base di carne, dunque orientatevi su questi per risparmiare.

Il prezzo di una vacanza di una settimana in Sardegna

Il costo di una vacanza in Sardegna dunque può variare molto, ma per avere un’idea di quanto potrete spendere abbiamo fatto per voi dei preventivi. Per due persone in diverse zone della Sardegna arrivando in aereo o traghetto e dormendo in hotel 3 stelle. Ecco i prezzi.

Il prezzo di una settimana a Giugno

Giugno è un mese ideale per visitare la Sardegna. Potrete godere delle spiagge nel loro splendore e in tutta tranquillità Non faticherete a trovare posto e soprattutto spenderete meno. Ma quando vi costa una vacanza di una settimana in Sardegna a Giugno?

Viaggiando con Alitalia e partendo a inizio o metà giugno verso Olbia, pagherai 140 euro a/r. Per il pernottamento, invece, una camera per due persone per 6 notti in un hotel 3 stelle a Palau si aggira intorno ai 500 euro, mentre per un appartamento si trovano soluzioni anche a 350/400 euro.

Anche nella gettonata (ma costosa!) Villasimius, a giugno, è possibile trovare un hotel tre stelle a meno di 500 euro per una settimana. Molto poco, rispetto ai prezzi che di solito questo posto esclusivo ha.

Il costo di una vacanza di una settimana a Luglio

A Luglio si entra nell’alta stagione ma si possono ancora trovare delle buone soluzioni economiche. In traghetto da Civitavecchia ad Olbia 2 persone più un utilitaria si spendono a metà luglio circa 200 euro a/r. Per il soggiorno invece i prezzi a Stintino nel bellissimo Golfo dell’Asinara in un hotel 3 stelle per una camera doppia per 6 notti si aggirano sui 700/800 euro.

La tua destinazione, invece, è Alghero a metà luglio? Con partenza in aereo, ad un prezzo di circa 150 a/r una settimana costa circa 500/600 euro in un hotel 3 stelle.

Ma se si scende ancora lungo la costa occidentale incontriamo Oristano e qui i prezzi sono decisamente più bassi. Per una settimana in un hotel 4 stelle in camera doppia si trovano soluzioni anche a solo 400 euro, 300 euro per un 3 stelle.

Quanto si spende per una settimana ad Agosto in Sardegna

Agosto è il mese più caro e più affollato, dunque il prezzo sale, ma se siete un gruppo di amici e optate per una casa in affitto i prezzi scendono.

Anche il capoluogo Cagliari offre meravigliose opportunità di vacanza, spiagge meravigliose come la spiaggia urbana del Poetto e possibilità di risparmio. Sul capoluogo vola infatti Ryanair il che è garanzia di risparmio. A metà agosto la tratta Milano-Cagliari a/r costa appena 100 euro.

A Cagliari troverete tutti sistemazioni in hotel 3 stelle per due persone per 6 notti intorno ai 500 euro. Dunque con 350 euro a persona, pasti e divertimenti esclusi avrete la vostra vacanza in Sardegna ad agosto!

E se volete risparmiare ulteriormente e non perdervi i posti migliori ci sono i campeggi. Alcune strutture anche in Costa Smeralda hanno prezzi abbordabili anche in pieno agosto. Ad esempio a Palau un camping 3 stelle costa 25 euro a persona al giorno piazzola inclusa.

Una settimana a settembre in Sardegna: il costo

Se decidete di andare in vacanza in Sardegna una settimana a Settembre godrete di un clima ancora molto piacevole, di molta più tranquillità e di prezzi più bassi.

Da Milano si vola su Olbia con la WizzAir e il costo a/r a metà settembre è di 77 euro. Per il soggiorno a San Teodoro i prezzi di una doppia in un hotel 3 stelle per 6 notti si aggirano intorno ai 400 euro, ma per un appartamento per si spendono anche 350 euro e per un monolocale per una settimana sempre per due persone appena 300 euro.

Con un po’ di attenzione quindi una vacanza di una settimana in Sardegna in estate può avere un costo abbordabile ed economica.