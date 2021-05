Qual è la città più visitata al mondo? La classifica delle città con più turisti al mondo

Se avete voglia di socialità, di lunghe file ai musei, di trovare hotel sempre affollati e vedere turisti da ogni parte dovete andare nella città più visitata del mondo. Che però non è affatto quello che pensate. Quando si parla infatti della città che ospita più turisti viene sempre in mente Parigi, oppure New York o Londra. Ebbene non è nessuna di queste.

La classifica sulle città più visitate al mondo viene stilata ogni anno in base alle presenze giornaliere registrate per almeno 24 ore e alle partenze e agli arrivi. Insomma si contano anche i turisti mordi e fuggi. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, il turismo è pronto per ripartire e affollare il mondo. Ma in quale città soprattutto.

La classifica delle città più visitate al mondo

La classifica delle città più visitate al mondo si basa sui flussi turistici del 2019 e sulla media degli ultimi anni. Il 2020 con la pandemia e i lockdown che hanno bloccato gli spostamenti non può infatti far letteratura e stessa sorte toccherà al 2021. I viaggi non sono ancora liberi, ma viziati dalle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus. Basti solo pensare che l’Australia ha chiuso le porte ai viaggi fino al 2022.

Ma al di là della situazione contingente ci sono città che sono calamite per turisti e spesso e volentieri a dispetto di quello che si pensa. Ad esempio la Francia ritratta come la destinazione per eccellenza invece non raggiunge il primo posto nemmeno nella classifica europea. Ma qual è allora la città più visitata al mondo?

Nella classifica la parte del leone la fa l’Asia, con ben 43 città che si piazzano fra le prime 100 del mondo. Non solo è la regione in cui c’è una maggiore crescita del turismo negli ultimi anni. E proprio in Asia va cercata la numero uno delle città più visitate al mondo.

La città più visitata al mondo è Hong Kong. Un primato indiscusso ormai dal 2016 dovuto alla sua esuberante crescita culturale ed economica. La metà degli arrivi ad Hong Kong provengono dalla Cina, ma il suo aeroporto internazionale è preso d’assalto da turisti di tutto il mondo. Soprattutto giovani viaggiatori che cercano tradizioni e innovazioni.

Al secondo posto troviamo un’altra città asiatica: Bangkok. La città thailandese contende a Hong Kong il primato e per molti anni ha tenuto saldamente in mano lo scettro. Il suo successo è dovuto anche alla sua posizione strategica per il turismo. Molti gli arrivi dall’Asia, ma numerosi anche quelli dall’Occidente. I due aeroporti della città andranno espandendosi e parallelamente sono partiti dei progetti per rendere più pulita, verde ed efficiente la città.

Al terzo posto della classifica troviamo una città europea. Parigi? No, Londra. Nonostante le incertezze dovute alla Brexit e il probabile calo di turisti europei nei prossimi anni, al momento la capitale inglese stringe la sua medaglia di bronzo.

E Parigi? Per trovare la superba capitale francese bisogna scendere fino al 6° posto. E invece per trovare una città italiana dobbiamo scendere fino al 16esimo posto dove troviamo Roma. Nella top 100 ci sono solo quattro città italiane, dopo Roma, Milano al 35esimo posto, Venezia al 46esimo e Firenze al 51esimo posto.

Ecco le prime 50 città visitate al mondo