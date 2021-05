Anthony Hopkins in vacanza in Italia: dov’è stato visto. Le tappe del premio Oscar.

Il celebre attore britannico Anthony Hopkins è stato avvistato in questi giorni in Italia, dove si trova per vacanza e anche per lavoro.

L’attore, fresco di premio Oscar come miglior attore per il film The Fahter, è stato avvistato tra Toscana e Umbria. Ecco dove è stato avvistato.

Anthony Hopkins in Italia: ecco dove

Nessuno si aspettava di incontrare Anthony Hopkins per le strade di Cortona. Eppure è quello che è successo qualche giorno fa gli abitanti della splendida città d’arte toscana. L’attore, fresco di premio Ocsar, si è intrattenuto con i cortonesi lasciandosi fotografare insieme a loro. Accompagnato dalla moglie, l’attore ha anche fatto shopping nei negozi del centro

La notizia ha fatto subito il giro della stampa locale, poi è stata rilanciata anche dai media nazionali. Residenti e commercianti del centro storico di Cortona hanno pubblicato orgogliosi sui social i selfie con l’attore del Silenzio degli Innocenti e del recente The Father, che gli è valso il secondo Oscar da protagonista e che uscirà nei cinema il prossimo 20 maggio.

Dalle indiscrezioni e dagli avvistamenti, sembra che Hopkins si trovi in questi giorni tra Toscana e Umbria. Per un periodo di vacanza, certo, ma anche per lavoro. L’attore, infatti, ha da poco pubblicato sui suoi account social un video molto divertente in cui balla durante uno shooting fotografico per L’Uomo Vogue nel giardino di una villa. Lo vedremo presto sulla copertina della rivista di moda.

“Sono qui nella Bella Italia… Grazie L’Uomo Vogue, Luis Alberto Rodriguez, Beat Bolliger, Brioni, Armani, Loro Piana, and Zegna“, ha scritto Hopkins in italiano nella didascalia che accompagna il video. I ringraziamenti sono per il fotografo, gli stilisti e i marchi degli abiti che indossa per il servizio fotografico.

Anhtony Hopkins nel video accenna alcune mosse di danza sulle note della celebra canzone di Leonard Cohen “Dance me to the end of love“. Lo stesso brano che aveva scelto qualche giorni fa per un altro video, questa volta girato a casa sua in cui ballava con l’attrice Salma Hayek per festeggiare il secondo Oscar.

Anthony Hopkins durante il servizio fotografico per L’Uomo Vogue



