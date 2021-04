Concerto del Primo Maggio 2021: location, cantanti, conduttore e scaletta

Torna l’appuntamento con il Concerto del Primo Maggio 2021! Una grande giornata per onorare la festività dedicata ai lavoratori. Scopriamo la location, i cantanti che parteciperanno, il conduttore e la possibile scaletta.

Ci siamo. Si avvicina l’estate e soprattutto si avvicina un appuntamento imperdibile, ossia quello con il Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma. Come ogni anno tanti artisti si susseguiranno sul palco romano per un evento unico e speciale nel suo genere.

Come già successo per l’edizione 2020 però anche quest’anno le norme anti-Covid saranno stringenti e, sebbene ci sarà qualche cambiamento rispetto al passato, non potremo ancora goderci questo evento con la spensieratezza degli anni passati. Vediamo però insieme tutto sul Concerto del Primo Maggio 2021: i cantanti, la location nuova, il conduttore e la scaletta.

Primo Maggio 2021 a Roma: il concerto si sposta al Parco della Musica

Nuova location per il Concertone! Quest’anno torniamo in piazza, ma non con la leggerezza o la spensieratezza degli anni passati. Non ci saranno più migliaia di persone accalcate sotto al palco allestito in Piazza San Giovanni. Ma nemmeno la situazione surreale dell’anno scorso, 2020, con il Concerto del Primo Maggio nel Teatro della Valle. Quest’anno l’appuntamento si sposta alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale.

Cantanti e scaletta del Concertone del Primo Maggio a Roma

La scaletta del Concertone è simile a quella di tutti gli anni passati. Si inizia a trasmettere in televisione alle 16.45, alle 19:00 ci sarà lo spazio per i telegiornali per poi riprendere dalle 20:00 fino a mezzanotte con l’ultima parte del live.

Per quanto riguarda invece gli artisti e i cantanti che saliranno sul palco di questo importante appuntamento per ora confermati sono: Piero Pelù, Willie Peyote, Extraliscio, Bugo, Zen Circus, Claudio Capeo e Fast Animals and Slow Kids. Molti nomi di cui ben tre pescati dal calderone sanremese.

Per i giovani in gara invece ci sono Brujas (Roma), Cargo (Roma), Giorgio Moretti (Roma), Guasto (Portici – Napoli), Junior V (Bari), Marte Marasco (Milano), My Girl Is Retro (Bologna), Neno (Torino) Novaffair (Napoli), Omar (Torino), Marte (selezionato da Musica contro le Mafie), Claire Audrin (vincitrice del contest Lazio Sound Scouting). Di loro, solo i 3 vincitori potranno esibirsi proprio il Primo Maggio sul palco.

Chi condurrà il concerto del Primo Maggio?

Per quanto riguarda la conduzione sembra che anche quest’anno verrà affidata alla veterana Ambra Angiolini che, dal palco del Concertone condurrà i telespettatori in un viaggio fatto di musica e di riflessioni visto che il tema e il titolo per questa edizione è piuttosto esplicativo: “L’Italia si cura con il lavoro”.