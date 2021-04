Cosa si fa per celebrare il Primo Maggio in Italia? Quali sono le idee per onorare la Festa dei Lavoratori?

La festa del Primo Maggio in onore dei lavoratori è sempre stata una giornata dedicata al relax e al divertimento oltre che alla riflessione. Nelle principali piazze italiane venivano, infatti organizzati dei concerti come quello famosissimo del Primo Maggio di Roma e negli ultimi anni quello di Taranto.

Con l’avvento purtroppo della pandemia entrambe queste manifestazioni hanno letteralmente cambiata faccia. Quella di Taranto è stata annullata e quella del Primo Maggio a Roma, l’anno scorso si è svolta a porte chiuse e quest’anno si svolgerà in forma molto ridotta al Parco Auditorium della Musica.

Tutti gli altri eventi più piccoli nelle città in occasione della Festa dei Lavoratori sono stati annullati e, molto probabilmente, anche per questo 2021 non ci saranno festa in piazza e celebrazioni di gruppo. Come si festeggia allora il Primo Maggio?

Cosa fare il 1° Maggio? Le idee alternative

Tanto per iniziare molto probabilmente alcuni musei, mostre e gallerie saranno aperte. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per andare a visitare e riscoprire il piacere dell’arte e della cultura. Ci sono tante mostre che ci siamo persi in questo lungo anno di pandemia e che meritano di essere assolutamente viste e vissute. Perché non farlo proprio sabato 1 maggio?

Altra idea sul cosa fare il primo maggio è quella ovviamente regalarci un po’ di pace e relax all’aria aperta con gli amici o con la famiglia. Un picnic, o magari una camminata, una passeggiata nel verde… potrebbero essere delle idee molto interessanti per il Primo Maggio senza essere travolti dalla folla.

Primo Maggio 2021, si celebra aiutando le piccole realtà locali

Altra idea interessante sul cosa fare come festeggiare il Primo Maggio è quella di organizzare un’attività che non avete mai fatto prima, andando incontro a tante piccole realtà che magari sono state duramente colpite dalla pandemia.

Un esempio su cosa fare il 1 maggio? Potreste pensare di organizzare una gita in canoa, ovviamente con personale qualificato che vi accompagni. Stesso discorso per una passeggiata a cavallo o magari una particolare escursione che vi porti alla scoperta di come si fa il miele e del mondo dell’apicoltura. Riuscirete così a regalarvi un’emozione nuova per celebrare la Festa del Lavoro, ma allo stesso tempo andrete a supportare le piccole attività locali che sicuramente hanno subito un duro colpo durante la pandemia 2021.

Ecco allora un po’ di idee interessanti su come si festeggia il Primo Maggio 2021 se non si decide di seguire il classico Concerto di Roma!