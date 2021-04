By

Meteo settimana 19 aprile con pioggia a grandine. Primavera non pervenuta. La situazione in Italia.

Non c’è tregua dal maltempo per l’Italia, ancora colpita da freddo e precipitazioni, anche nevose. La settimana che si apre sarà ancora caratterizzata dall’instabilità, con piogge abbondanti, accompagnate da grandinate e ancora neve in montagna.

Le temperature saranno tutto fuorché primaverili, con un tardo aprile ancora rigido che tuttavia nel giro di pochi giorni ci porterà direttamente al caldo estivo. Senza mezze misure.

Leggi anche –> Covid: i colori delle Regioni da lunedì 19 aprile

Meteo settimana 19 aprile: pioggia a grandine

Il vortice di depressione che nei giorni scorsi si è formato sul Mediterraneo centrale, alimentato dall’aria fredda di origine artica proveniente dal Nord Europa, influenzerà ancora le condizioni meteo in Italia. Anche la nuova settimana del 19 aprile si aprirà all’insegna dell’instabilità o variabilità. Le temperature saranno ancora sotto la media stagionale e sono previste nuove nevicate in montagna. Come annuncia 3bmeteo.

Ad essere colpite dal maltempo saranno soprattutto le regioni del Sud e parte di quelle del Centro. Piogge, rovesci e temporali si stanno manifestando soprattutto lungo il versante tirrenico. Nel corso della giornata, piogge e temporali si estenderanno al Centro Italia, soprattutto nelle zone interne. Il maltempo si spingerà fino all’Appennino settentrionale, con nevicate tra pomeriggio e sera. Più stabile il tempo al Nord, con cieli parzialmente soleggiati, anche se qualche pioggia è attesa sulla Pianura Padana, tra Lombardia e Veneto e nelle zone di confine con la Francia del Piemonte e della Liguria.

L’instabilità proseguirà anche martedì 20 aprile, mentre a metà settimana è annunciato l’arrivo di una nuova perturbazione dall’Atlantico. Il tempo peggiorerà al Nord. Le tendenze meteo annunciano un miglioramento a fine settimana con l’arrivo improvviso del caldo.

Leggi anche –> Meteo estate 2021: sarà rovente. Le previsioni per ogni mese

Previsioni del tempo in dettaglio

La giornata di lunedì 19 aprile sarà caratterizzata da tempo instabile tra le regioni meridionali e quelle centrali adriatiche. I meteorologi prevedono piogge e rovesci, soprattutto tra Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, anche con temporali. Piogge e temporali sono attesi anche sulla Sardegna, in particolare sul versante orientale.

Nel corso della giornata l’instabilità di estenderà anche alle pianure del Nord, in particolare tra Lombardia e Veneto, ma anche su Friuli Venezia Giulia ed entroterra della Liguria. Le regioni più colpite dal maltempo saranno comunque quelle meridionali, inclusa tutta la dorsale appenninica. Al Centro-Sud le piogge e i temporali saranno più frequenti e intensi e si verificheranno anche grandinate.

Alla sera continueranno le piogge al Sud, in particolare tra Calabria, Sicilia, Basilicata e Salento. Fenomeni sono attesi anche tra Lazio e Abruzzo. Pioverà ancora su Friuli Venezia Giulia e sulle Alpi occidentali. Mentre la neve cadrà in serata sopra sull‘Appennino e sulle Alpi occidentali da quota 1300-1400 metri. I venti soffieranno tesi di Maestrale. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord e al Centro.

Per martedì 20 aprile, il maltempo insisterà al Sud, tra Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale, Campania e Basilicata. Pioverà ancora anche sulla Sardegna. Mentre sul resto d’Italia sono previste schiarite, soprattutto al Nord. Sarà presente ancora instabilità sulla dorsale appenninica, con piogge e rovesci che interesseranno tutta la dorsale dalla Liguria alla Puglia, mentre neiviherà da quota 1400-1500 metri.

Qualche pioggia è prevista ancora sulla Pianura Padana, tra Lombardia e Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Saranno, tuttavia, fenomeni isolati e a carattere locale. In serata i fenomeni si attenueranno, ma al Nord-Ovest aumenteranno le nubi, con qualche pioggia durante la notte tra Liguria di Ponente e Alpi occidentali, per effetto della nuova perturbazione atlantica. Comunque, le temperature in generale saranno in aumento.

Le tendenze meteo annunciano un miglioramento del tempo verso la fine della settimana, con un rinforzo dell’anticiclone nel weekend.

Leggi anche –> Aperture dal 26 aprile in Italia: il calendario delle attività