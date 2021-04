Come si mangia e dove si trova il ristorante di Antonia Klugmann, ex giudice di Masterchef Italia?

Abbiamo conosciuto Antonia Klugmann perché ha partecipato come giudice a Masterchef in una edizione, prima dell’arrivo di Giorgio Locatelli. Una donna forte, decisa, dal carattere anche un po’ spigoloso ad un primo impatto. Conoscendola poi si è visto come dietro al piglio da chef un po’ burbero c’era in realtà un cuore d’oro molto legato alla terra e alla tradizione. Questi infatti sono un po’ i pilastri su cui si basa anche il suo ristorante, L’Argine a Vencò!

Chi è Antonia Klugmann

Classe 1979, Antonia Klugmann, ha capito che la sua passione per la cucina poteva e doveva diventare un lavoro. Così, dopo diversi anni di apprendistato e studio, si lancia nella prima avventura culinaria aprendo l’Antico Foledor Conte Lovaria in provincia di Udine. Nel 2010, dopo quattro anni di questa meravigliosa esperienza, capisce che vuole fare di più e così acquista un terreno e inizia a costruire il suo ristorante.

Il ristorante della chef: “L’Argine a Vencò”

Nel mentre Antonia continua a lavorare come Chef prima de Il Ridotto e successivamente nello stellato Venissa. Tutto questo fino all’apertura del suo ristorante, nel 2014, l’Argine a Vencò a Dolegna del Collio in provincia di Gorizia. Una stella Michelin, dal 2015, accompagna sempre il ristorante e viene considerato uno dei migliori ristoranti dalla guida Michelin.

Il menù di Antonia Klugmann

Cosa si mangia e qual è il menù del ristorante di Antonia Klugmann? La terra e i prodotti locali la fanno nettamente da padrone. Tutto però senza dimenticare un piglio e una volontà super intraprendente aperta alle influenze straniere. Il menù cambia quindi con le stagioni e si cerca sempre di adottare una politica zero waste. Per questo motivo è difficile dirvi con precisione che piatti andrete a mangiare nel ristorante della Klugmann.

I prezzi per mangiare al suo ristorante

Ciò che sappiamo sono i prezzi. Ci sono infatti tre menù a disposizione dei clienti:

Il Piccolo Menù – 5 portate – 70 €

Il Nostro Menù – 6 portate 80 €

Territorio: Vita in Movimento – 10 portate 110€

