Quali, quanti e dove sono i ristoranti di Joe Bastianich?

Imprenditore di successo, Joe Bastianich ha molti ristoranti nel mondo: quanti, quali e dove sono?

Joe Bastianich è uno dei giudici più amati ed apprezzati di Masterchef. Ma non solo. Lo abbiamo visto anche in Family Food Fight insieme a Lidia Bastianich, la mamma, e Antonino Cannavacciuolo. Ma Joe non è solo un esperto di cucina, è anche un grande imprenditore e infatti ha molti ristoranti. Ma dove si trovano? Quali sono? Quali sono, in media, i prezzi per mangiare in un locale di Bastianich?

Quanti ristoranti ha Joe Bastianich?

Tenetevi forte. Perché se tutti sappiamo che Joe Bastianich ha svariati ristoranti, forse non tutti sono approdati sul suo sito personale e hanno cliccato proprio nella sezione dei suoi locali. Sono tanti, più di quanti ci potessimo aspettare! Quanti ristoranti ha Joe Bastianich? 17. Numero che, perché no, magari salirà ancora non appena il terribile contesto sociale del Coronavirus sarà terminato!

Babbo Ristorante Enoteca – New York Babbo Pizzeria – New York Lupa Osteria Romana – New York Otto Enoteca Pizzeria – New York Esca – New York Becco – New York City Del Post – New York Osteria Mozza – Los Angeles Pizzeria Mozza – Los Angeles Pizzeria Mozza – Newport Beach Mozza2Go – Los Angeles Chi Spacca – Los Angeles Casa Mono & Bar Jamon – New York Orsone – Cividale del Friuli Tarry Lodge – Port Chester Tarry Lodge – Westport Tarry Lodge – New Haven

Per quanto riguarda i prezzi è impossibile fare una media perché si passa dalle pizzerie ovviamente più low cost, ai ristoranti di lusso con cucina gourmet in cui i prezzi schizzano alle stelle. Insomma, se volete mangiare in uno dei ristoranti di Joe Bastianich date un’occhiata al sito prima per capire se rientra nella vostra fascia di prezzo oppure no!

Dove sono i ristoranti di Joe?

Come possiamo vedere facilmente dall’elenco delle sue attività, il grosso delle imprese Bastianich le ha a New York e in America. Questo per quanto riguarda i ristoranti perché, come sappiamo, Joe fa anche vino in Italia si occupa di libri e musica! Un imprenditore a 360° insomma, che ha anche un piglio e un modo di fare che ha conquistato tantissimi fan in telvisione!