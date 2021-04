Milano Wine Week 2021: la milanese settimana del vino torna a ottobre per la quarta edizione, con tanti eventi.

L’anno della pandemia ha costretto alla cancellazione o al ridimensionamento di moltissimi eventi, soprattutto nel settore dell’enogastronomia. Fiere, esposizioni, workshop, degustazioni, incontri sono stati eliminati o spostati sul web, quando è stato possibile.

Mancano gli incontri in presenza, la convivialità e il calore che gli eventi dedicati all’enogastronomia creano. Il Vinitaly di Verona è saltato lo scorso anno e anche questo, il più importante evento di settore dedicato al vino.

C’è ottimismo, comunque, nel futuro e si conta in un superamento della fase acuta dell’emergenza grazie all’avanzamento della campagna vaccinale. I dati che arrivano da Israele e Regno Unito, dove si sta riaprendo tutto, sono incoraggianti. Pertanto si scommette in una ripresa nei prossimi mesi e si iniziano a programmare i principali eventi enogastronomici.

Così a ottobre tornerà la Milano Wine Week, quarta edizione della settimana milanese tutta dedicata al mondo del vino. Ecco cosa bisogna sapere.

Milano Wine Week 2021: a ottobre la quarta edizione

Si programmano gli eventi enogastronomici per i prossimi mesi e sono in pole position le manifestazioni dedicate al vino, di respiro internazionale. Tra questi segnaliamo la Milano Wine Week, la settimana milanese dedicata al vino, che tornerà a ottobre con la quarta edizione.

La novità sarà una manifestazione ancora più internazionale, con appuntamenti e degustazioni in ben 11 sedi all’estero. Si alterneranno eventi in presenza e online, per un’edizione ancora più ricca e varia. Milano si collegherà in diretta con 7 Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone, Hong Kong, Cina e Russia.

La Milano Wine Week si articolerà in 9 giorni di eventi in presenza, gestiti rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza per i partecipanti. In questo periodo le Aziende vinicole e i Consorzi di Tutela incontreranno gli operatori del settore e i winelover.

Tra i temi che saranno trattati durante la settimana, ci saranno il rilancio del comparto del vino, la valorizzazione del territorio e la cultura dei consumi. Nei vari quartieri milanesi saranno allestiti dei Wine Disctrict, con la presenza di consorzi e produttori, rivolti ai consumatori.

La novità della quarta edizione della Milano Wine Week saranno eventi come il ‘Wine Pairing‘, l’abbinamento tra vino ed eccellenze alimentari italiane. Si svolgeranno sotto la guida di esperti.

“Milano può dare al vino quello che ha dato alla moda e al design. Da settembre a ottobre nel capoluogo lombardo ci sarà un concentrato di eventi che può contribuire alla ripartenza del Made in Italy nel mondo”, ha dichiarato il sottosegretario alle politiche agricole Gian Marco Centinaio, evidenziando anche il ruolo della comunicazione per il rilancio del settore vinicolo.

Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, ha affermato che “l’evento porterà un’ondata di innovazioni per fornire analisi utili al mercato sfruttando il ‘sistema Milano’ degli incontri d’affari tra espositori e compratori e integrando il consumatore finale. Sarà motore del rilancio dell’economia”.

La Milano Wine Weelk 2021 è in programma dal 2 al 10 ottobre. “Il mondo del vino riparte da Milano”, è lo slogan della quarta edizione.

Per ulteriori informazioni: milanowineweek.com

