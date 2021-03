Viaggi in camper estate 2021: le mete ideali da visitare per le vostre vacanze.

Incrociando le dita sulla prossima estate, con l’auspicio che si possa finalmente partire per le agognate vacanze, passaporto vaccinale o no, possiamo programmare le mete dei nostri viaggi. Dopo più di un anno di pandemia, tra lockdown e blocco degli spostamenti andare in vacanza, lontano da casa ma nemmeno tanto, è un vero e proprio sogno.

Dal mare alla montagna, dal lago ai borghi storici e città d’arte, abbiamo tutti bisogno di una pausa per staccare e uscire da una quotidianità stressante. Stare all’aria aperta, fare lunghe passeggiate e sport all’aria aperta, prendere il sole, fare il bagno al mare o al lago sono ora una necessità vera e propria. Poi visitare o riscoprire città, paesi, gioielli del nostro patrimonio storico-artistico. Una boccata di ossigeno di cui abbiamo tutti bisogno.

Per via della minaccia ancora elevata dei contagi da Covid-19, anche le prossime vacanze estive saranno molto probabilmente ancora caratterizzate dal turismo di prossimità. Dunque viaggi in Italia, anche non lontano da casa, verso destinazioni appartate o più isolate, meno frequentate dal turismo su larga scala. Si andrà dunque alla scoperta di luoghi poco conosciuti, ma altrettanto belli. Si eviteranno i mezzi pubblici, per muoversi con i propri mezzi e per l’alloggio si sceglieranno soprattutto abitazioni private, da prendere in affitto con la propria famiglia o il gruppo ristretto di amici.

Tra le tendenze per le nuove vacanze ci sono i viaggi on the road, in auto o ancora meglio in camper, che consente il massimo della libertà negli spostamenti, grazie all’alloggio incorporato nel mezzo di trasporto. Sempre più località turistiche offrono aree attrezzate per i camper. C’è da scommettere che questa opzione di viaggio sarà scelta da molti italiani la prossima estate.

I camperisti non devono perdersi la piattaforma Agricamper che permette di poter sostare gratuitamente per 24 ore in oltre 100 strutture su tutto il territorio italiano, pagando una iscrizione annuale di soli 29 euro. Un affare se state programmando una vacanza on the road per la prossima estate. Noi intanto vi segnaliamo alcune delle mete più belle e imperdibili in Italia.

Viaggi in camper estate 2021: le mete ideali da visitare

Da Nord a Sud, da Est a Ovest il territorio italiano è ricco di luoghi incredibili da visitare nei viaggi estivi. Il camper è sicuramente la soluzione ideale per spostassi in libertà, senza preoccuparsi troppo di alberghi da prenotare, e soprattutto in sicurezza, con il propruo nucleo familiare e lontano da folle e assembramenti.

Qui vi segnaliamo alcune delle mete di viaggio più belle in Italia, da visitare nei prossimi viaggi in camper l’estate 2021. Ecco dove andare.

Costa dei Gelsomini

Chiamata anche Riviera dei Gelsomini, questa costa comprende i comuni della provincia di Reggio Calabria affacciati sul Mar Ionio. Il nome viene dalla pianta di gelsomino, qui coltivato fin dall’antichità. La Costa dei Gelsomini va da Riace Marina a Bova Marina e comprende 42 comuni. Tra le località balneari più importanti ricordiamo Marina di Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Marina di Sant’Ilario, Brancaleone Marina. Dietro la costa si alzano colline e poi le montagne del Parco dell’Aspromonte. Una zona ideale da visitare spostandosi in camper, tra costa ed entroterra, anche alla scoperta dei caratteristici borghi montani.Su tutti il borgo di Gerace, a soli 10 km dalla costa di Locri.

Costa degli Etruschi

È uno dei tratti costieri più suggestivi della Toscana con le sue ampie spiagge selvagge, dove sono ammessi anche i cani, ombreggiate da pinete e con dune ricoperte dalla macchia mediterranea. Gli stabilimenti balneari sono pochi e non disturbano chi vuole grandi spazi liberi. La Costa degli Etruschi parte da Rosignano Marittimo e arriva fino a Piombino, toccando le località di Cecina, Marina di Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo e Populonia. Il nome deriva proprio dalla presenza degli Etruschi in questa zona, dove si possono ammirare resti dell’antica civiltà e la suggestiva necropoli di Populonia. La destinazione ideale per cerca mare e liberà ma anche storia e cultura.

Riviera del Conero

Sul lato opposto della Penisola italiana, affacciata da un promontorio al centro del Mare Adriatico, troviamo le bellissima Riviera del Conero, con le sue baie e calette di rocce candide della falesia del Mote Conero che si getta in mare appena più a sud della città di Ancona. Qui troviamo le località di Sirolo e Numana, antichi borghi marinari che hanno conservato la loro autenticità nonostante siano diventate importanti centri balneari. Da visitare anche i borghi dell’entroterra di Camerano, Offagna, Osimo e Castelfidardo. Gioielli di architettura medievale e importanti centri di tradizioni enogtasronomiche.

Val di Fassa



Dolomiti Lucane

Val d’Orcia

Lago di Garda

Salento

Umbria

Tarvisio / Laghi di Fusine

Parco Nazionale d’Abruzzo

Sardegna

