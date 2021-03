Che fine ha fatto Marco Predolin? Il conduttore oggi compie 70 anni

Come sta e cosa fa oggi Marco Predolin, noto presentatore televisivo che da tempo ha detto addio al piccolo schermo.

Marco Predolin, sin dalla metà degli anni ’70, era attivo sulla scena dapprima in radio e poi in televisione. L’esperto conduttore classe 1951 ed originario di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, da diverso tempo non compare più in televisione se non per qualche comparsata saltuaria sui canali Mediaset.

Le ultime apparizioni di rilievo che lo riguardano avvennero nel 2017, come opinionista di ‘Domenica Live’ e come concorrente dell’edizione di quell’anno del Grande Fratello Vip. Purtroppo però nella casa più spiata d’Italia finì male, con una squalifica per via di una bestemmia.

Sul conto di Marco Predolin se ne sono dette tante. A volte le voci erano veritiere, come quella che lo voleva fidanzato con una Michelle Hunziker agli esordi ed ancora minorenne, nel corso degli anni ’90. Mentre era del tutto falso il fatto che avesse contratto l’Hiv, una boutade nata chissà come.

Marco Predolin, cosa fa oggi

Lui ha sempre avuto tanti estimatori, sin da quando conduceva ‘Il Gioco delle Coppie’ su Canale 5 negli anni ’80. Già da tempo il noto volto televisivo aveva alternato il lavoro di conduttore e di speaker radiofonico a quello di ristoratore.

Dal 2010 gestisce infatti un rinomato locale a Porto Rotondo, in Sardegna, dal nome ‘Il Pirata‘. Cosa che alla fine è diventata la sua principale attività, assieme a quella di realizzazione e produzione di video realizzati in escursioni subacquee.

Purtroppo anche lui ha dovuto gestire le difficoltà legate alla pandemia e che hanno avuto forti ripercussioni negative sulla sua attività. Una cosa che è capitata a tanti altri.

Come vanno le cose in ambito sentimentale

Predolin ha avuto due mogli e tre figli, che si chiamano Alan, Gilda e Bianca. La sua ultima compagna nota risulta essere Laura Fini.

L’amore a quanto pare va ancora alla grande, con la coppia che si è sposata una seconda volta, in Thailandia. Lei lavorava in uno studio medico e conobbe Marco proprio nel ristorante di lui.

Avvenne tutto nel corso di una cena, con la donna che sarebbe poi dovuta tornare a casa a Saronno, in provincia di Varese, dopo la fine delle vacanze. L’ultima sera tornò a ‘Il Pirata’ e con Predolin avvenne il colpo di fulmine, come da lei stesso riferito nel corso di una intervista al settimanale ‘Oggi’.