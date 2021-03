Ragazzini aggrediscono anziano, sangue sull’asfalto: hanno 9 anni

Due ragazzini aggrediscono anziano e le conseguenze sono terribili. Sconcerta la loro età, l’episodio lascia a bocca aperta.

Ragazzini aggrediscono anziano. E la cosa scioccante, in questo aberrante episodio, è che i due hanno appena 9 anni a testa. Il tutto è avvenuto in strada nella località di Huddersfield, in Inghilterra. La polizia chiamata ad intervenire ha fornito immediata assistenza all’uomo, il quale ha ricevuto un ricovero urgente in ospedale.

Il personale medico gli ha riscontrato un trauma cranico. Inoltre una porzione d’asfalto dove i ragazzini aggrediscono l’anziano ha riportato delle macchie di sangue del pensionato. Anche un testimone oculare ha raccontato quanto successo, sostenendo come la vittima abbia subito una bruttissima e vistosa ferita dietro alla nuca.

Ragazzini aggrediscono anziano, un testimone ha visto tutti: “Erano indemoniati”

Questo individuo conferma anche la versione per la quale gli aggressori sarebbero praticamente dei bambini. E subito questi ha fornito immediato aiuto, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Quanto successo è decisamente spaventoso e lascia la comunità di appartenenza dei ragazzini sgomenta e senza parole. La polizia del posto ha affermato che la vicenda deve fare riflettere e ha condannato giustamente l’accaduto.

Non si conoscono i dettagli che riguardano questa aggressione. Le forze dell’ordine stanno ancora raccogliendo gli indizi e le informazioni in merito a questo caso. Sempre il testimone ha raccontato che i due giovanissimi sembravano indemoniati e che non hanno avuto alcun tipo di problema nel colpite l’anziano.