Madre e figlia, la passeggiata con la piccola di soli 3 anni è un incubo

Impegnate in una piacevole camminata insieme, madre e figlia finiscono con l’essere coinvolte in un episodio bruttissimo.

Madre e figlia, nel corso di quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla passeggiata, hanno subito una spiacevole aggressione. La cosa per fortuna si è limitata al solo ambito verbale, ma non per questo non ha fatto male. A sentirsi ferita nell’orgoglio è una donna con tanto di bimba di soli 3 anni al seguito.

Lei si chiama Leanne e ha 30 anni e stava passeggiando per le strade della località di Egremont, di sera. All’improvviso un furgone ha accostato accanto a madre e figlia, con il conducente che ha abbassato il finestrino. E a Leanne ha detto le peggiori cose, insultandola in tutti i modi possibili.

Questo personaggio dalla totale mancanza di senso civico e di educazione non ha risparmiato neppure la bimba, definita “un orribile mostro inguinale”. L’uomo ha offeso Leanne in particolar modo per via del suo peso. E non contento, ha sputato addosso alle due. Assieme al conducente c’erano altri due uomini.

Madre e figlia, la brutta aggressione subita: “La mia bimba ha pure salutato quegli uomini”

Per fortuna la 30enne è riuscita ad evitare la saliva dell’estraneo, pensando prima di tutto a riparare la figlia. Una cosa che più che mai in questo periodo va evitata, data la pandemia in corso.

Subito dopo la madre è fuggita. Una volta messa a dormire la piccola, Leanne si è lasciata andare in un pianto profondo e liberatorio. “Quel che è peggio è che mia figlia ha anche salutato quelle persone. A quell’età non ha ancora sviluppato una coscienza. La scena è stata struggente per me”.

Lei stessa poi ha denunciato la cosa alla polizia, che ora sta lavorando per cercare di individuare quelle persone.